Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 22.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurhak olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntı 6,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Merkez Nurhak ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adıyaman, Gaziantep ve Malatya'da da hissedildi.