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Kahramanmaraş'ta 222'nci saatte enkazdan sağ çıkarıldı

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Kahramanmaraş'ta depremin 10. gününde 7 katlı binanın enkazından 222 saat sonra sağ çıkarılan Melike İmamoğlu'nun kurtarılma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İmamoğlu'nun kurtarma ekibinden bir görevlinin elini sıkı sıkı tuttuğu fotoğraf ise yürekleri ısıttı.

Kahramanmaraş'ta ilk depremde yıkılan 7 katlı Gülbike Apartmanı'nın enkazından 222 saat sonra sağ çıkarılan Melike İmamoğlu'nun (42) kurtarılma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Depremin ardından Bursa'dan bölgeye giden İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekibi, enkazdan gelen ses üzerine çalışmalarını hızlandırdı. 7 katlı binanın enkazında kalan Melike İmamoğlu ile temas kuran ekipler, elleriyle kazdıkları enkazda yaşam koridoru oluşturdu. Ekipler, 1 saat süren titiz çalışmanın ardından depremin 10'uncu gününde, bugün saat 10.30 sıralarında Melike İmamoğlu'nun enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardı. O anlar ekip üyeleri tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, ekip üyelerinden birinin Melike'nin enkazın altından uzanan elini bir an olsun bırakmadığı görüldü. İNDAK ekibi, "Fazla enerjini harcama. Seni almadan gitmeyeceğiz, sakin ol. Endişe etmen gereken hiçbir şey yok, panik yapma. Buradayız, seni sağ salim çıkartacağız" diyerek, kurtarma çalışması süresince Melike İmamoğlu ile sürekli olarak konuşarak ona umut verdi. Depremden 222 saat sonra enkazdan çıkarılan Melike İmamoğlu, sağlık ekiplerine teslim edilirken, İNDAK ekibi mutluluk gözyaşları döktü.

İNDAK ekip şefi Eyüp Köksal, "Kurtarma çalışmasından 1 saat önce sesi duyduk. 1 saat içerisinde kurtardık. Melike İmamoğlu'nun ev ihtiyacı ve eşyalarını biz karşılayıp, ona yeni bir hayat kuracağız" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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