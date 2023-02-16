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Kahramanmaraş'ın deprem öncesi ve sonrası görüntüleri yıkımın boyutunu gösteriyor

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Kahramanmaraş'ın deprem öncesi ve sonrası görüntüleri yıkımın boyutunu gösteriyor

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, felaketten önce ve sonrasında kentin işlek caddelerinde havadan çekilen görüntüler yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, felaketten önce ve sonrasında kentin işlek caddelerinde havadan çekilen görüntüler yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Depremlerden en çok etkilenen Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde çok sayıda bina yıkıldı. Kahramanmaraş genelinde binlerce insanın ölümüne neden olan depremler, özellikle kentin iki önemli caddesi olan Azerbaycan ve Trabzon bulvarındaki çok katlı binaları yıktı.

12 Şubat Stadı'nın da bulunduğu Şazibey Mahallesi, depremin yıkıcı etkisini hisseden yerleşim yerlerinden biri oldu. Stadın çevresindeki binalar, peş peşe meydana gelen depremlerde enkaza dönüştü.

Atatürk Meydanı'na yakın tarihi Ulu Cami'nin de minaresi şiddetli sarsıntıda devrildi.

Şazibey Mahallesi stadyum çevresi, Azerbaycan ve Trabzon caddeleri ile tarihi Ulu Cami'nin deprem öncesi ve sonrası havadan kaydedilen görselleri, Türkiye'yi yasa boğan felaketin boyutunu göstermiş oldu.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Azerbaycan Trabzon Deprem Güncel Haberler

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