6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Yaralı patileriyle 6 kişiye umut olan 'Köpük' eğitimlerle yeni görevlere hazırlanıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerinde Malatya'da enkaz altındaki 6 kişinin kurtulmasını sağlayan arama kurtarma köpeği "Köpük", Van AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde verilen eğitimlerle yeni görevlere hazırlanıyor.

Yaklaşık 1 yaşındayken AFAD bünyesine kazandırılan golden retriever cinsi "Köpük" AFAD Köpek Eğitim Merkezi'nde uzman personel tarafından enkazda canlı arama köpeği olarak yetiştirildi.

Deprem, çığ, heyelan ve göçük gibi afetlerde mahsur kalan insanların yerini tespit etmek için özel eğitilen 9 yaşındaki "Köpük" Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da arama kurtarma çalışmalarında yer aldı.

Enkaz aramaları sırasında kırık camlar nedeniyle 4 ayağından yaralanan ve dikiş atılan "Köpük", buna rağmen arama kurtarma çalışmalarına devam ederek hassas burnu sayesinde 6 kişinin kurtarılmasını sağladı.

Farklı illerde meydana gelen afetlerde de görev alan "Köpük" meydana gelebilecek yeni olaylarda da görev alabilmek için Van AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde özel olarak eğitiliyor.

"Malatya'da 6 vatandaşımızın kurtulmasına vesile oldu"

Arama kurtarma köpeği eğitmeni Niyazi Özbek, AA muhabirine, AFAD bünyesinde 2011'den bu yana köpeği eğitmeni olarak çalıştığını söyledi.

"Köpük" ile 8 yıldır çalıştıklarını belirten Özbek, "Köpük'ü yanıma aldığımda yaklaşık 1 yaşındaydı. O zamanlar barınağa sahiplendirilecekti fakat içim el vermedi. Köpük'ten iyi bir arama kurtarma köpeği olacak dedim. Ondaki enerjiyi o zaman görmüştüm ve eğitimlerine başladık. O da bu eğitimlere çok iyi cevap verdi ve o zamandan itibaren sürekli antrenman yapıyoruz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'da "Köpük" ile birlikte çalıştığını anlatan Özbek, "Deprem haberini alır almaz ivedi bir şekilde Malatya'ya intikal ettik. Oraya vardığımız anda hemen enkazda Köpük'le birlikte canla başla çalışmaya başladık. İlk olarak Hayat Sitesi'ne gitmiştik. O zamanlar köpeğimizin en verimli dönemleriydi. Köpeğimiz aldığı eğitimlerin karşılığını verdi. Malatya'da 6 vatandaşımızın kurtulmasına vesile oldu. Bizim için büyük bir gurur kaynağı da oldu." diye konuştu.

Genelde arama kurtarma köpeklerinin Belçika malinois, Alman kurdu ve labrador cinslerinden seçildiğini dile getiren Özbek, golden retriever cinsi "Köpük"ün kendini kanıtladığını cesaretli, cesur ve başarılı bir köpek olduğunu vurguladı.

"İnsanları kurtardığımızda biz de motive oluyorduk"

Deprem esnasında köpeklerin hiç durmadan çalıştığını vurgulayan Özbek, "Orada zor şartlarda çalıştık. Köpük'ün ayaklarının kesilmesine rağmen ayaklarını sarıp o enkazdan bu enkaza koştuk. Bir de Poyraz köpeğimiz vardı. Onunla beraber enkazları dolaştık. Belki bir can, bir hayat ve bir nefes kurtarabiliriz diye. Köpeklerimiz hiç nefes almadan, dinlenmeden oradan oraya koşturdular. Bizim orada elimiz ayağımız oldular. İnsanları kurtardığımızda biz de motive oluyorduk." dedi.

Eğitimlerin devam ettiğini, her an olası görevlere hazır olduklarını belirten Özbek, "Çalışmalarımız, eğitimlerimiz devam ediyor. Köpük'teki hırsı ve azmi gördükçe aslında biraz daha çalışabilir mi biraz daha emek harcayabilir mi diye düyünüyoruz? Sağlık sorunları yavaş yavaş baş gösteriyor. Herkese Köpük gibi bir köpeğin nasip olmasını isterim. Şu an 3 köpeğimiz daha var. Her an deprem olacakmış gibi hazırlıyoruz. Köpük 9 yaşına gelmesine rağmen bugün deprem olacakmış gibi her an hazır tutuyoruz." ifadelerini kullandı.