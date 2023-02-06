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Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden bilen 'deprem kahini'nden yeni uyarı

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Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden bilen 'deprem kahini'nden yeni uyarı

3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda "Türkiye, Ürdün, Suriye ve Lübnan'da 7.5'lik deprem olacaktır" ifadelerini kullanan dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Hoogerbeets, "Artçı sarsıntılar devam eder" uyarısında bulundu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 kentimizi etkiledi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana geldi.

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Depremi sonrası, 'Deprem Kahini' olarak bilinen Frank Hoogerbeets'in 3 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı deprem paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hoogerbeets, yaptığı paylaşımda "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır" ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden bilen 'deprem kahini'nden yeni uyarı

"ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDER"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu paylaşımın yankıları sürerken Hoogerbeets'ten bir çıkış daha geldi. Hoogerbeets yaptığı son paylaşımda "Artçı sarsıntılar devam eder" uyarısında bulundu.

İşte Hoogerbeets'in o paylaşımı;

Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden bilen 'deprem kahini'nden yeni uyarı

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Deprem Güncel Haberler

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