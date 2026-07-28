Sultan Selim Polis Merkezi'nin Temeli Atıldı: Modern ve Donanımlı Hizmet Binası

İSTANBUL Valisi Davut Gül'ün katılımıyla Kağıthane'nin Sultan Selim Mahallesi'nde yeniden inşa edilecek Sultan Selim Polis Merkezi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Sultan Selim Polis Merkezi'nin tamamlanmasının ardından, emniyet personelinin daha verimli koşullarda görev yapması ve vatandaşların güvenlik hizmetlerine daha hızlı erişmesi hedefleniyor.

Kağıthane Belediyesi tarafından yürütülen 'Yeni Kamu Hizmet Binaları' projesi kapsamında hayata geçirilen polis merkezi, mevcut yerinde yeniden inşa edilecek. Modern mimarisi ve güncel ihtiyaçlara uygun donanımıyla hizmet verecek yeni bina, emniyet teşkilatının çalışma koşullarını iyileştirirken vatandaşlara sunulan güvenlik hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesine katkı sağlayacak.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Erkan Yıldırım ile kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Toplam 504 metrekare inşaat alanına sahip olacak polis merkezi, bir bodrum, zemin ve iki normal kat olmak üzere dört katlı olarak inşa edilecek. Yeni hizmet binasında idari bürolar, asayiş ve adli bürolar, grup amiri ve büro amiri odaları, ifade alma odaları, avukat görüşme alanları, bekleme salonları, muhafaza altına alma odaları, kadın ve erkek nezarethaneleri ile personel dinlenme alanları yer alacak.

VALİ GÜL: 2000 ÖNCESİ YAPILAN BİNALAR KONTROL EDİLMELİ

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un en önemli gündem maddelerinden birinin deprem olduğunu belirterek, özellikle 2000 yılı öncesinde inşa edilen binaların yeniden denetlenmesi ve gerekli güçlendirme çalışmalarının yapılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Gül, "İstanbul'umuzun bir gerçeği var. Deprem beklentisi var. Depremle ilgili de temelde 2000 yılından önce yapılan binaların tekrar kontrol edilmesi, elden geçirilmesi önem arz ediyor" dedi.

'OKULLARIN SADECE YÜZDE 5'İ SAĞLAM ÇIKTI'

Vali Gül, 2006 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) aracılığıyla 2000 yılı öncesinde yapılan tüm okul binalarının deprem dayanıklılık testinden geçirildiğini belirtti. Yapılan incelemelerde okulların yalnızca yüzde 5'inin sağlam olduğunun tespit edildiğini belirten Gül, kalan yüzde 95'lik bölümün ise ya yıkılarak yeniden inşa edildiğini ya da güçlendirildiğini söyledi.

'İKİLİ EĞİTİM ORANI YÜZDE 19'A DÜŞTÜ'

Yürütülen çalışmalar sayesinde okul kapasitesinin artırıldığını ifade eden Gül, bir dönem İstanbul genelinde yüzde 80 seviyelerinde olan ikili eğitim oranının yüzde 19'a gerilediğini, Kağıthane'de ise bu oranın daha da düşük seviyelere indiğini kaydetti.

'SUÇ ORANLARIMIZ HER GEÇEN GÜN DÜŞÜYOR'

Konuşmasının devamında emniyet teşkilatının çalışmalarına da değinen Gül, yaklaşık 60 bin emniyet personelinin gece gündüz görev yaptığını belirterek, "Emniyet teşkilatımız mesai mefhumu gözetmeden sahada görev yapıyor. Bu özverili çalışmaların neticesinde suç oranlarımız her geçen gün düşüyor" ifadelerini kullandı.

Vali Gül, İstanbul'un emsali metropollerle kıyaslandığında dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, bu başarının tesadüf olmadığını ve güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasının sonucu olduğunu söyledi.

YILDIZ: YENİ POLİS MERKEZİ HUZUR VE GÜVENLİĞE KATKI SAĞLAYACAK

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kağıthane'nin Sultan Selim Mahallesi'nde temeli atılan yeni Polis Merkezi Amirliği'nin modern donanımı, güçlü altyapısı ve tarihi mimarisiyle bölgenin huzur ve güvenliğine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Yıldız, projenin hayata geçirilmesine katkı sunan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara ve İstanbul Valisi Davut Gül'e teşekkür etti.

ÖZTEKİN: KAĞITHANE'YE YENİ POLİS MERKEZİ VE ÜÇ YENİ OKUL MÜJDESİ

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Sultan Selim Mahallesi'nde temeli atılan yeni Polis Merkezi Amirliği'nin ilçenin güvenliğine önemli katkı sağlayacağını belirterek, eğitim alanında da bu yıl üç yeni okulun tamamlanacağını açıkladı.

'EYLÜL AYINDA ÜÇ YENİ OKUL AÇILACAK'

İstanbul Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle eğitim yatırımlarının sürdüğünü belirten Öztekin, "Bu dönem içerisinde üç yeni okulumuzu tamamlıyoruz. İnşallah eylül ayı içerisinde açılışlarını gerçekleştireceğiz. Çocuklarımız daha huzurlu ve güvenli okullarda eğitim almayı sürdürecek" dedi.

'KAĞITHANE DEVLET HASTANESİ'NDEKİ MÜLKİYET SORUNU ÇÖZÜLDÜ'

Kağıthane Devlet Hastanesi'nde yürütülen güçlendirme çalışmalarıyla ilgili mülkiyet sorununun çözüme kavuştuğunu belirten Öztekin, süreçte destek veren İstanbul Valisi Davut Gül'e teşekkür etti.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN YENİ TEŞVİKLER'

Öztekin, ilçede kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla 600 metrekare artı bir kat teşviki ile çatı piyeslerinin bağımsız bölüm olarak kabul edilmesine yönelik meclis kararlarının alındığını ve desteklerin sürdüğünü söyledi.

'15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI'

Konuşmasının sonunda 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri anan Öztekin, Kağıthane'nin birçok mahallesinden vatandaşların o gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderek demokrasiye sahip çıktığını ifade etti.

Kağıthane'nin 15 Temmuz'da ağır bedeller ödediğini söyleyen Öztekin, ilçeden 6 vatandaşın şehit olduğunu, ayrıca görev başındaki emniyet mensupları arasında da şehitlerin bulunduğunu belirterek tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından edilen duayla Sultan Selim Polis Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, sahnede hazırlanan butonlara basarak temel atma sürecini başlatırken, törenin ardından inşaat alanına geçerek çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı