Kadın Hakimi Vuran Erkek Savcıya 42 Yıl Hapis İstemiyle İddianame: 1 TL Göndererek Tehdit Mesajları Atmış, Hakimin Evini Soymuş

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) – İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli hakim Aslı Kahraman'ı silahla yaralayan, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan hakkında, "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs, cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal, silahla ve zincirleme şekilde tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarından 42 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede, daha önce hakimin evini soyduğu öğrenilen şüpheli savcının kadın hakime banka üzerinden 1 TL göndererek, işlem açıklamasına "Perşembe dayak için güzel bir gün ne dersin?" yazdığı ve sahte sosyal medya hesabından ise "Çok dayak yiyince insanın burnuna kan kokusu geliyor, hazırlıklı ol" şeklinde mesajlar gönderdiği bilgisi yer aldı.

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'ı, odasında bulundukları sırada silahla ateş ederek kasık bölgesinden yaraladı. Savcının ikinci el ateş etmesi ise, o sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Yakup Karadağ tarafından engellendi.

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli savcı hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verdi. Kılıçarslan, 24 saatlik gözaltı süresinin ardından tutuklandı.

Soruşturma tamamlandı

Olaya ilişkin soruşturmanın tamamlanmasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli hakkında "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs, cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal, silahla ve zincirleme şekilde tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarından 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianameye göre, şüpheli Kılıçarslan ile müşteki Kahraman, 2023 yılının Nisan ayında görev yaptıkları mahkeme kapsamında tanıştı. Aynı yılın Eylül–Ekim aylarında aralarında duygusal ilişki başladı. Tarafların bir süre birlikte kaldıkları, ev anahtarlarını birbirlerine verdikleri ve ilişkiyi uzun süre ailelerinden gizledikleri belirtildi.

Savcı, hakimin evini soymuş

Ayrıca iddianamede yer alan ifadede, savcının daha önce hakimin evini soyduğu öğrenildi. Hakim, ifadesinde şunları kaydetti:

"2025 yılı Mart ayında evimde hırsızlık olduğunu fark etmem üzerine"

kendisini aradım, başta inkar etti fakat çalınan eşyalarımın (5 çeyrek altın, 27 tam Cumhuriyet altını, 50 gram 24 ayar külçe altın, arabamın yedek anahtarı ve tüm aile fotoğraflarımın, mesleki dokümanlarımın, oğlumun bebekliğine ait fotoğraf ve videoların bulunduğu harici bellek) niteliği gereği şikayetçi olacağımı söylemem üzerine adliyeye gelip, önce çalındığını fark

etmediğim pasaportumu iade etti; kendisinin yaptığından emin olduğumu anlaması üzerine bir süre sonra tekrar adliyeye odama gelip telefonumla ses kaydı yapmadığımı kontrol ederek; olayı benim sandığım gibi evde olmadığım 2025 yılı Ocak ayının üçüncü haftasında değil, Mart ayında gerçekleştirdiğini, kapımı çakısı yardımıyla açtığını, evi karıştırdığını, giysi dolabının üzerine kaldırdığım valizimi kilitli olduğu için açamadığını, bu yüzden yine çakısı yardımıyla valizin kapağının bir kısmını kestiğini, elini attığında valizin içerisinden çıkardığı çantada bulunan altınlardan bir kısmını ve arabamın yedek anahtarını aldığını, harici belleği salondan aldığını, altınları bozdurup avro aldığını itiraf etti ve şikayet etmemem şartıyla arabamın yedek anahtarını ve harici belleği geri verip taksitler halinde maddi zararımın bir kısmını avro olarak ödedi, kalan kısımları altın ve TL olarak giderdi. Bu süreç içerisinde özellikle altınların sahtesini verebileceğinden korktuğum için yaptığı satın almalarda yanında bulundum, ayrıca bu durumu benimle görüşme aracı olarak kullandığını fark ettiğim halde zararımı gidermekten vazgeçmemesi için kendisine sert tepkiler vermedim"

"Perşembe dayak için güzel bir gün ne dersin?"

Savcılık, ilişkinin sona ermesinin ardından şüphelinin müştekiye yönelik tehdit, baskı ve takip eylemlerine başladığını ileri sürdü. Dosyada banka havaleleri ve mesajlaşmalar önemli delil olarak gösterildi.

Şüphelinin, müştekiye 1'er TL gönderdiği havalelerin açıklamalarına "dayak" ve şiddet içerikli ifadeler yazdığı, bu mesajların tehdit kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın VakıfBank hesabından müşteki Aslı Kahraman'ın hesabına gönderilen 1 TL'lik havalede şu ifadelerin yer aldığı belirtildi:

"Perşembe dayak için güzel bir gün ne dersin? Başka gün dersen o da olur. Sürpriz mi olsun yoksa. Duruşmam yok bu hafta. Bir mahkeme buldum, hiç duruşma olmayan haftalar da var. Parayı geri at, sana çok."

"Sen hiç sana merhamet etmeyen birinden dayak yedin mi? Tecrübe etmene çok kalmadı"

İddianamede, "Nevin Ayçiçek" adlı hesaptan hakimin mail adresine 1 Ocak 2026 tarihinde gönderilen mesajda şu ifadelerin yer aldığı belirtildi:

"Kavgadan sonra servise binemeyecek durumda olamazsın bence. İstersen arabayla işe git ya da gitme, toplu taşımayla dönersin. Çok dayak yiyince insanın burnuna kan kokusu geliyor, hazırlıklı ol. Sen hiç sana merhamet etmeyen birinden dayak yedin mi? Tecrübe etmene çok kalmadı. Bekle."

"Geçen perşembe seni dövecektim, baktım çıkmışsın, zor kurtuldun"

Aynı hesaptan 2 Ocak 2026 tarihinde gönderilen başka bir mesajda ise şu ifadelerin bulunduğu aktarıldı:

"Geçen perşembe seni dövecektim, geldiğimde kapının önünde çay vardı, baktım çıkmışsın, zor kurtuldun. Sen hala oyun oynuyoruz sanıyorsun. Her şey yeni başlıyor. Yoksa 2026 yılının her ayı dayak yiyeceksin."

Silah fotoğrafıyla tehdit etmiş

Dosyada, şüphelinin gönderdiği tabanca fotoğrafının altına şu ifadeleri yazdığı da yer aldı:

"Bak bu makineyi yeni aldım, ruhsatı da yok. Adı Luger. Güzel bir yere gömdüm. En kötü bununla birilerinin anasını .... Git. Özgür için yaza kadar süre veriyorum. Ama gideceğini onayla. En ufak hamlende sana da Özgür'e de yazık olur."

İddianamede, şüphelinin müştekinin kişisel bilgilerini izinsiz şekilde ele geçirdiği ve çeşitli dijital yollarla takip ettiği de belirtildi.

Şüphelinin, "Neriman Ateş" adlı sahte hesaptan 15 Aralık 2025 tarihinde müştekiye, aile bireylerinin kimlik numaraları, anne-baba isimleri ve yakınlık derecelerini içeren kişisel veri niteliğindeki belgeleri gönderdiği kaydedildi.

"Eylemler süreklilik arz etti ve sistematik şekilde gerçekleşti"

İddianamede, eylemlerin süreklilik arz ettiği ve sistematik şekilde gerçekleştirildiği vurgulandı. Şüpheli hakkında tutukluluk halinin devamına karar verildiği, halen yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda tutuklu bulunduğu bildirildi.

Savcılık, hazırlanan iddianameyi ağır ceza mahkemesine gönderildi.