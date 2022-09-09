"Kadın Eliyle Ekoturizm" projesi hayata geçirildi

İSTANBUL - TOGEM-DER "Kadın Eliyle Ekoturizm" projesini Kültür ve Turizm Bakanlığı, projeye katılım sağlayan 7 ilin valiliği ve belediyeleri ile hayata geçirdi. Proje ile birlikte ekoturizm alanında başarılı kadınların mentorlüğünde eğitimler verilerek ekoturizm elçileri oluşturulacak. Eğitimler sonrası 7 ilden sunulan projelerden ilk 3'e girenlerin projeleri TOGEM-DER ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenecek.

TOGEM-DER, (Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği) "Kadın Eliyle Ekoturizm" projesini Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İzmir, Muğla, Nevşehir, Ordu valilikleri ve belediye başkanlarının iş birliği ile hayata geçirdi. Proje ile birlikte ekoturizm alanında başarılı olmuş kadınlar Türkiye'nin 7 bölgesinden gelen katılımcılara mentorluk eğitimi verecek. Ekoturizm alanında mentorluk eğitimi alan kadınlar kendi illerinde eğitimler vererek 7 ilden 7 proje çıkartacak. Proje sonunda 7 ilden çıkan ekoturizm projelerinden ilk 3'e giren projelere, hayata geçirilmesi için TOGEM-DER ve Kültür ve Turizm Bakanlığı destek verecek.

Proje ile birlikte ekoturizm alanında kadın istihdamı arttırılarak alternatif ve sürdürülebilir turizme katkı sağlanacak. Proje ile birlikte turizmde yerel ve doğal ürünlerin kullanılması, yerel kültürel değerlerin ve yerel gastronominin ön plana çıkarılması amaçlanıyor.

TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Türkan Uysal, "TOGEM-DER malumunuz topluma ve doğaya duyarlı her projenin yanında. Bu proje toplumun en önemli mihenk taşı kadını desteklemek ve çevreye olan duyarlılığından hayata geçirmeyi planladığımız bir proje. Bu projede esas olan çevre, doğa, kültürel ve kadının emeği, kadının aklı. Ekonomik olarak kadını güçlü kılacak unsurları hayata geçirmemiz hedeflendi. Bu projenin ardından farklı vizyonları bir araya getirerek farklı bakış açılarını bir araya getirerek enteresan fikirlerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Projelerin değerlendirilmesinin ardından oluşacak değerlerden farklı kadınlarımızın girişimci olarak desteklenebileceği projeler olacağına inancım sonsuz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, " 7 bölgeden seçilen 7 kadınımız ekoturizm alanında girişimcilik ile ilgili olarak eğitimler alacaklar. Hem farkındalıkları yükselecek hem de ihtiyaçları olan donanımlara sahip olacaklar. Bunun sonucunda ekoturizm ile ilgili kendi girişimlerini kuracaklar. Turizmde artan oranda yerel ürünlerin kullanılması, doğal ürünlerin kullanılması, yerel geleneklerin ve gastronominin ön plana çıkartılması talep ediliyor artık ziyaretçiler turistler bunu bekliyorlar. Bu nedenle ekoturizm konsepti dünyada oranı artan bir faaliyet alanı" dedi.

Programa katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, " TOGEM-DER'in 'Kadın Eliyle Ekoturizm' başlığı altında önemli bir girişimciliği, önemli bir çalışma bu. Bunun önemi şu, bir defa burada bir STK var, TOGEM-DER, bir de Kültür ve Turizm Bakanlığı var. İki önemli güç ve tecrübe burada buluşuyor. Kadın eli var, kadın girişimcilerin önderliğinde yapılacak bir proje. Bu proje ile organik, doğal, yerel ürünler yerel dinamikler, yerel gerçekler, yerel anlayışlar ön plana çıkacak" dedi.