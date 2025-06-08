Aracına çarpan sürücüye saldırdı, tepki gösteren kadını 'Boğazını keserim' diyerek tehdit etti

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Caddebostan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kaza yapan iki aracın sürücüsü arasında tartışma çıktı.

ÖNCE YERE DÜŞÜRDÜ SONRA DARBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri, diğerine yumruk atarak yere düşürdü. Yerdeki sürücü kalkmaya çalışırken üzerine gelen saldırgan, kalkmaya çalışan kişiyi darbetti.

TEPKİ GÖSTEREN KADINI 'BOĞAZINI KESERİM' DİYEREK TEHDİT ETTİ

O sırada çevrede bulunan bir kadın, saldırgana tepki göstererek polis çağıracağını söyledi. Bunun üzerine kadına yönelen saldırgan, cebinden çıkardığı bıçakla "Senin boğazını keserim" diyerek tehdit etti. Ağır küfürler eden saldırgan, yanına gelen arkadaşı tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Darbedilerek yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.