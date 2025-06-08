Aracına çarpan sürücüye saldırdı, tepki gösteren kadını 'Boğazını keserim' diyerek tehdit etti

Aracına çarpan sürücüye saldırdı, tepki gösteren kadını 'Boğazını keserim' diyerek tehdit etti
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Aracına çarpan sürücüye saldırdı, tepki gösteren kadını 'Boğazını keserim' diyerek tehdit etti
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İstanbul'da Kadıköy'de trafikte kaza yapan sürücüler arasında kavga çıktı. Kavgada sürücülerden biri, diğerini darbetti. Olaya tepki gösteren kadına da küfreden sürücü, kadını bıçakla "Senin boğazını keserim" diyerek tehdit etti. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Caddebostan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kaza yapan iki aracın sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Aracına çarpan sürücüye saldırdı, tepki gösteren kadını 'Boğazını keserim' diyerek tehdit etti

ÖNCE YERE DÜŞÜRDÜ SONRA DARBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri, diğerine yumruk atarak yere düşürdü. Yerdeki sürücü kalkmaya çalışırken üzerine gelen saldırgan, kalkmaya çalışan kişiyi darbetti.

Aracına çarpan sürücüye saldırdı, tepki gösteren kadını 'Boğazını keserim' diyerek tehdit etti

TEPKİ GÖSTEREN KADINI 'BOĞAZINI KESERİM' DİYEREK TEHDİT ETTİ

O sırada çevrede bulunan bir kadın, saldırgana tepki göstererek polis çağıracağını söyledi. Bunun üzerine kadına yönelen saldırgan, cebinden çıkardığı bıçakla "Senin boğazını keserim" diyerek tehdit etti. Ağır küfürler eden saldırgan, yanına gelen arkadaşı tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Aracına çarpan sürücüye saldırdı, tepki gösteren kadını 'Boğazını keserim' diyerek tehdit etti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Darbedilerek yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aracına çarpan sürücüye saldırdı, tepki gösteren kadını 'Boğazını keserim' diyerek tehdit etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKUZEY TEKİNOĞLU :

Siyah aracın üzerindeki kedi gibi umurumda değilsiniz.. yiyin birbirinizi..

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Yeni trafik yasası bir güzel sevecek saldırganı ..))

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Haber YorumlarıC. K.:

hani araçtan inenlerin ehliyeti...

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