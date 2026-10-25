Kadıköy'de kadınlar açıklama yaptı, 9 ayda 225 kadın katledildi

Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Bir grup kadın akşam saatlerinde Kadıköy Süreyya Operası önünde bir açıklama yaptı. 2025 yılında şüpheli kadın ölümlerinin ilk kez kadın cinayetlerinin sayısını geçtiğinin anımsatıldığı açıklamada, "2026 yılının ilk 9 ayının da geri kalır bir yanı yok. 2026'nın ilk dokuz ayında 225 kadın erkek şiddetiyle katledildi, 234 kadın ise şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi... bu topraklarda kadınlar katlediliyor, ölümleri intihar-kaza denilerek kayıtlara geçiriliyor, gerçekler karanlıkta bırakılıyor ve adalet arayan kadınlar susturulmak isteniyor." denildi

Açıklamada, 8 yaşındaki kızı Hifa İkra'ya yönelik cinsel istismar davası sürerken kızıyla birlikte cansız bedenleri bulunan Fatmanur Çelik de anımsatılarak "Cinsel istismar faili ve ölümlerinin baş şüphelisi Ayhan Şengüler, Hifa İkra'ya yönelik cinsel

istismar suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti. Cinsel istismar faili bir erkek böylece korundu, aklandı. Fatmanur ve Hifa'nın ölümü hakkında ise soruşturma yürütüldü mü, yürütülüyor mu herhangi bir açıklama yapılmış değil." denildi.

"GERÇEKLER KARANLIKTA BIRAKILIYOR, ADALET ARAYAN KADINLAR SUSTURULMAK İSTENİYOR"

Özgür Genç Kadın adına yapılan açıklamada şu görüşler yer aldı:

"Kadınlar yalnızca öldürülmüyor, aynı zamanda bilinçli bir şekilde şiddetin kaynağı saklanıyor; erkek şiddeti, kadınların kim tarafından öldürüldüğünün gizlenmesiyle devam ediyor. Bugün burada 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne giderken birbirimiz için, birbirimizi yaşatmak için mücadele sözümüzü yinelemek adına bir aradayız. Çünkü bu topraklarda kadınlar katlediliyor, ölümleri intihar-kaza denilerek kayıtlara geçiriliyor, gerçekler karanlıkta bırakılıyor ve adalet arayan kadınlar susturulmak isteniyor. Erkek ve devlet iş birliğinin bilinçli bir örtbas pratiği olarak karşımıza çıkan şüpheli kadın ölümleri gün geçtikçe artıyor, faili belli kadın cinayetlerinin sayısını geride bırakıyor.

2025 yılında şüpheli kadın ölümleri ilk kez kadın cinayetlerinin sayısını geçmişken, 2026 yılının ilk 9 ayının da geri kalır bir yanı yok. 2026'nın ilk dokuz ayında 225 kadın erkek şiddetiyle katledildi, 234 kadın ise şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Dokuz ayda yüzlerce kadının yaşam hakkı gasp edildi. Daha geçtiğimiz günlerde 24 saatte 5 kadın erkek şiddetiyle katledilirken, 2 kadın şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi ve 1 kadın da erkek şiddeti sonucu ağır yaralandı.

"CEZASIZLIK POLİTİKALARI TEŞVİK EDİLİYOR"

Kadınların yaşamlarını hiçe sayan erkek şiddetini önlemek yerine cesaretlendiren erkek egemen kapitalist sisteme karşı mücadeleyi büyütüyoruz. Erkek şiddeti münferit değil, yargının fail erkekleri ödüllendiren cezasızlık politikalarıyla teşvik ediliyor. Hatta direkt erkek egemen devletin kendisi kadın cinayetlerinin üzerini örtüyor. Gülistan Doku için 6 yıldır yürüttüğümüz adalet mücadelesinin sonuçlarından bunu görüyoruz. Dört tarafı kameralarla çevrili Dersim'de kaybedilen ve katledilen Gülistan'ın ölümünün üzerini örtmek için dört bir yandan devlet kurumları ve yetkilileri delil karartmak için seferber oldu. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in katil olduğunu gizlemek için 'Gülistan intihar etti' yalanını yaydı. Doktorlar hastane kayıtlarını sildi, emniyet görevlileri ve polis delil kararttı, bilişim uzmanları telefonu temizledi, korucu gömdü, dalgıç sahte delil oluşturdu. Hala Gülistan'ın cenazesi ise ailesine ve biz kadınlara teslim edilmedi."

Rojin Kabaiş için yürütülen adalet arayışına da yer verilen açıklama şöyle sona erdi:

"Kadınların ölümünün karanlıkta bırakılmasına biz kadınlar izin vermeyeceğiz; mücadelemizle Gülistan'dan Rojin'e, ölümünün üzeri örtülmek istenen her bir kadın için, birbirimiz için hesap soracağız."

Kaynak: ANKA