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Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Edirne Temsilcisi Tuğba Ekrikaya, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, kadınların dış görünüşleri nedeniyle eğitim ve çalışma hayatında uğradıkları ayrımcılığa ve psikolojik şiddete dönüşebilen güzellik dayatmalarına dikkati çekti.

Ekrikaya, yaptığı açıklamada, KADEM'in kurulduğu günden bu yana şiddetin her türüne karşı çıktığını ve şiddete maruz kalan kadınların hak arama süreçlerinde yanlarında yer aldığını belirtti.

Önceki yıllarda 25 Kasım kampanyalarında kadına yönelik fiziksel, psikolojik, ekonomik ve dijital şiddeti farklı yönleriyle ele aldıklarını hatırlatan Ekrikaya, bu yıl dünya genelinde kadınların karşı karşıya kaldığı güzellik dayatmalarına odaklandıklarını bildirdi.

"Kadının değeri yüzüyle, bedeniyle, yaşıyla, kıyafetiyle ya da başkalarının beğenisiyle ölçülemez"

Ekrikaya, bakım, giyim ve estetikle ilgili tercihlerin toplumsal bir zorunluluğa dönüşmesinin, belirli standartlara uymayan kadınların aşağılanmasının, değersizleştirilmesinin veya dışlanmasının ciddi bir adalet sorunu olduğunu vurguladı.

"Kadının değeri yüzüyle, bedeniyle, yaşıyla, kıyafetiyle ya da başkalarının beğenisiyle ölçülemez." ifadesini kullanan Ekrikaya, her güzellik beklentisini şiddet olarak tanımlamadıklarını, kadınların kendilerine özen gösterme ve görünümleriyle ilgili karar verme özgürlüğüne saygı duyduklarını belirtti.

Güzellik beklentilerinin kadınların özgür tercihlerini sınırlayan bir baskı ve kontrol aracına dönüşebildiğine işaret eden Ekrikaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir kadının görünüşü nedeniyle sistematik olarak aşağılanması, değersizleştirilmesi, tehdit edilmesi veya belirli bir görünüme zorlanarak kontrol altında tutulması psikolojik şiddettir. Hiçbir güzellik standardı, bir kadının aşağılanmasının, kendini değersiz hissettirecek davranışlara maruz bırakılmasının veya iradesinin baskı altına alınmasının gerekçesi olamaz."

Eğitimde ve istihdamda görünüşe dayalı ayrımcılığa karşı çağrı

Kadınların görünüşleri nedeniyle ayrımcılığa uğramadığı bir toplumsal düzen için çağrıda bulunan Ekrikaya, eğitimde ve istihdamda dış görünüşe dayalı ön yargıların ve ayrımcı uygulamaların ortadan kaldırılmasını, fırsat eşitliğinin güçlendirilmesini istedi.

Ekrikaya, dijital platformlarda, reklamlarda ve yapay zekayla üretilen görsellerde gerçekçi olmayan güzellik standartlarının ve tek tip beden sunumunun sorgulanması, bu alanlarda şeffaf ve sorumlu uygulamaların desteklenmesi gerektiğini belirtti. Kız ve erkek çocuklarının sağlıklı beden algısı geliştirmelerine, özsaygılarını ve dijital medya okuryazarlıklarını güçlendirmelerine katkı sağlayacak, yaşlarına uygun eğitimlerin yaygınlaştırılmasını istedi.

Yaş, beden ölçüsü, ten rengi, engellilik, kıyafet ve kültürel farklılıklara dayalı dışlayıcı yargılara karşı kadınların farklılıklarıyla, saygılı ve adil biçimde temsil edilmesi gerektiğini dile getiren Ekrikaya, güzellik beklentilerini karşılamak için kadınların harcadıkları paranın, zamanın ve çoğu zaman görünmeyen emeğin de dikkate alınması, bunların yol açtığı eşitsizliklerin tartışılması çağrısında bulundu.

Ekrikaya, tüm kadınların insan onuruna yakışır, eşit ve özgür bir hayat sürdürebilmesi için dayanışmayı büyütmekte kararlı olduklarını vurgulayarak "Güzellik dayatması şiddettir." mesajını verdi.

Kaynak: AA