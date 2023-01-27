Jet Fadıl, 'Nitelikli Dolandırıcılık' Suçundan Yargılandığı Davada İkinci Kez Tutuklandı

"Jet Fadıl" olarak da tanınan Fadıl Akgündüz, Caprice Gold Bayrampaşa ve Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davada ikinci kez tutuklandı. Fadıl Akgündüz ile birlikte yeğeni Mehmet Salih Obut’u da tutuklayan mahkeme, Akgündüz'ün ablası Avniye Obut ve eniştesi İbrahim Obut'un da tutuklanmak üzere yakalanmalarına hükmetti.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

"Jet Fadıl" olarak da tanınan Fadıl Akgündüz, Caprice Gold Bayrampaşa ve Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davada ikinci kez tutuklandı. Fadıl Akgündüz ile birlikte yeğeni Mehmet Salih Obut'u da tutuklayan mahkeme, Akgündüz'ün ablası Avniye Obut ve eniştesi İbrahim Obut'un da tutuklanmak üzere yakalanmalarına hükmetti.

İstanbul'daki Capricecold Bayrampaşa ve Maldivler'deki Capricegold Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yapılan 349 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla Fadıl Akgündüz ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında açılan davanın 28. duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı.

Duruşmaya bazı mağdurlar ile avukatları katıldı. Fadıl Akgündüz'ün muhasebeciliğini yapan yeğeni Mehmet Salih Obut da duruşmada hazır bulundu. Fadıl Akgündüz ise duruşmaya, Siirt 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada beyanları sorulan sanıklar, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini ve bir diyeceklerinin olmadığını söyledi.

"GERÇEĞİ YANSITMAYAN REKLAMLAR İLE MÜŞTEKİLERİN MADDİ ZARARA UĞRATILDIĞI…"

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, "Her ne kadar tamamlayıcı raporda sanıkların eylemlerinin hukuki uyuşmazlık kapsamında kaldığı ve bu nedenle eylemlerin suç oluşturmadığı belirtilmiş ise de alınan bilirkişi raporu, MASAK raporu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettiş raporunda belirtildiği gibi, sanıkların eylemlerinin hukuki uyuşmazlık boyutunu aştığı, hileli davranışlar ve gerçeği yansıtmayan reklamlar ile müştekilerin maddi zarara uğratıldığı, sanıkların eylemleri şirket bünyesinde gerçekleşmesine rağmen sanıkların basiretli tacir gibi davranmadığı" değerlendirmesine yer verdi.

DOLANDIRICILIK SUÇUNU İŞLEDİKLERİNİN ANLAŞILDIĞI BELİRTİLDİ

Mütalaada, sanıklar Mehmet Fadıl Akgündüz, Mehmet Salih Obut, Avniye Obut ve İbrahim Obut'un, her bir müştekiye ayrı olmak üzere, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında işlenen dolandırıcılık suçunu işlediklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

"DİĞER SANIKLARIN CEZALANDIRILMALARINA YETER SAMUT DELİL ELDE EDİLEMEMİŞTİR"

Savcı, mütalaasında, "Diğer sanıkların ise söz konusu organizasyonun içerisinde bulunduğu, bulunsa dahi hileli davranışta bulunarak dolandırıcılık suçunu işlediklerine dair, cezalandırılmalarına yeter somut ve kesin bir delil elde edilememiştir" dedi.

6 BİN 140 YIL HAPSİ İSTENDİ

Mütalaada, sanık Fadıl Akgündüz'ün, 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan, 614 müşteki yönünden bin 842 yıldan 6 bin 140 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi. Savcı, Akgündüz'ün yeğeni Mehmet Salih Obut'un bin 803 yıldan 6 bin 10 yıla, ablası Avniye Obut ve eniştesi İbrahim Obut'un ise bin 800 yıldan 6 bin yıla kadar hapisle cezalandırılması istedi.

6 SANIK HAKKINDA BERAAT TALEP EDİLDİ

Mütalaada, diğer sanıklar Mehmet Fatih Obut, Birsen Akgündüz, Nurdan Atağan, Fidan Kılbaşı, Hüseyin Yiğit ve Bilgihan Kurtoğlu hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verilmesini talep dildi.

YENİDEN TUTUKLANMALARINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, duruşmaya Siirt'ten SEGBİS ile katılan Fadıl Akgündüz ile duruşma salonunda hazır bulunan yeğeni Mehmet Salih Obut'un, mevcut delil durumu ve ön görülen ceza miktarı dikkate alınarak tutuklanmalarına karar verdi.

2 SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Duruşmaya katılamayan Avniye Obut ile İbrahim Obut hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartan mahkeme, sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için davayı 27 Şubat 2023 tarihine erteledi.

"BUGÜN ADALET İLK DEFA YERİNİ BULMUŞTUR"

Mağdurlar ve avukatları, duruşmadan sonra adliye önünde basın açıklaması yaptı. Avukat Yaşar Metehanoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün, adalet yerini ilk defa bulmuştur. Jet Fadıl, 40 yıldan beri bu devleti oyalamakta, bu devletle oynamakta, bu devletin adaletini, hukukunu hafife almaktadır. Bütün dünyada, 184 devletin içinde Türkiye, bu sene 101. sıraya düşmüştür, adaletin ihlali bakımından. Dünyada saygınlığımızı zedelemiştir. Avukatlar zedeleniyor, hukuk zedeleniyor. Ama bugün çekirge bir sıçramış, iki sıçramış, ama bugün de kanatları kırılmış, ayakları kırılmıştır Allah'ın izniyle. Reise teşekkür ederiz, heyete teşekkür ederiz. İşin vahametini anladılar. 28 bin 130 kişiyi dolandırmış bulunan, Jet Fadıl namıyla bilinen örgütlü, nitelikli dolandırıcılık şebekesinin başı olan Jet Fadıl, bugün tutuklandı. Böylece adaletin yerini bulduğu kanaatiyle mutluyuz, heyecanlıyız."

Fadıl Akgündüz'ün mağdur ettiği öz dayısı Sait Obut ise "Devletten Allah razı olsun. Ben o kirayla geçiniyordum. Aldı bizden utanmaz. Daha ne söyleyeyim" dedi.

"ÖRGÜTLÜ NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN CEZA ALMASINI İSTİYORUZ"

Mağdurların diğer avukatı Şahin Ömür de "Mütalaayla bizim görüşlerimiz arasında bir fark var. Biz, sadece nitelikli dolandırıcılıktan değil, bunun örgütlü, nitelikli dolandırıcılık sebebiyle tutuklanması gerektiğini, hüküm verilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Tek başına değil akrabalarıyla, arkadaşlarıyla ona inanan bir şebekeyle örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılıktan ceza almasını istiyoruz. Şimdilik mütalaa bu yolda değil, sadece nitelikli dolandırıcılıktan dolayı verildi. Umarım adalet ham olarak tecelli edecektir. Tutuklanmasından sonra da hükümde örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılıktan dolayı tutuklandığını hep beraber göreceğiz inşallah" diye konuştu.

"26 YIL ÖNCE 'YERLİ ARAÇ ÇIKARACAĞIZ' DİYE DUYGULARIMIZLA OYNADI"

Almanya'dan geldiğini söyleyen bir diğer mağdur Turan Demirci ise "Bundan 26 yıl önce, namı diğer Jet Fadıl geldi, 'Yerli ve milli araç çıkaracağız' diye bütün duygularımızla oynadı. ve o gün bugün arkasından bizi koşturuyor. Bugün adalet yerini buldu" dedi.