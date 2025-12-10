'Saftirik Greg'in Günlüğü' serisinin yazarı Jeff Kinney, çocuk edebiyatı hakkında konuştu

Dünya çapında çok okunan çocuk serilerinden "Saftirik Greg'in Günlüğü" serisinin yazarı Jeff Kinney, "Dünya çok kutuplaşmış durumda. Kültürlerimiz birbirinden çok farklı olabilir. Bu yüzden ortak noktalarımız hakkında yazmanın gerçekten önemli olduğunu düşündüm. Çünkü hepimizin aynı çocukluktan geldiğini düşünüyorum." dedi.

Epsilon Yayınevi'nde düzenlenen basın toplantısına katılan ABD'li yazar ve çizer, çocuk edebiyatı ve kaleme aldığı kitaplar hakkında konuştu.

Başarılı çizer, ilk kez 10 yıl önce ziyaret ettiği Türkiye'yi her yıl görmek istediğini ve burada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

İlk İstanbul ziyaretinin kültürel olmasının yanı sıra kendi eserlerine yönelik bakış açısını ve yazma şeklini değiştirdiğini anlatan yazar, "Türkiye'deki çocuklar, benden farklı bir kültürden, dünyanın farklı bir yerinden olmalarına rağmen Greg'i kendilerine arkadaş gördü. Ben sadece bu ABD'li çocuğu yazmıyordum. Genel olarak çocukluğu yazıyordum." diye konuştu.

Yazar Kinney, İstanbul'da imza günlerinin yanı sıra iki okulda çocuklarla buluşacağını vurgulayarak, son 18 yıldaki seyahatlerinden bir video oluşturduklarını ve içeriğindeki en iyi görüntülerin bazılarının Türkiye'den olduğunu kaydetti.

"Kitaplar başka dünyalara tutulan aynalar olabilir"

Eserlerinde "ortak çocukluk deneyimlerinin kökeni" üzerine bir arayışa girdiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Elbette dünya çok kutuplaşmış durumda. Kültürlerimiz birbirinden çok farklı olabilir. Bu yüzden ortak noktalarımız hakkında yazmanın gerçekten önemli olduğunu düşündüm. Çünkü bence hepimiz aynı yerden başlıyoruz aslında. Kutuplaşmış bir dünyada çocukluk deneyimi bizi birleştiren şey. Hepimizin aynı çocukluktan geldiğini düşünüyorum. Bu ülkeyi ziyaret etmek, bunun gibi başka ülkelere uzanmak, ortak çocukluk deneyimlerine daha çok odaklanmamı sağladı."

Çocukların kendilerine ayna tutan eserlerle karşılaşmasının önemli olduğunun altını çizen yazar, "Derler ki kitaplar başka dünyalara açılan pencereler olabilir ama aynı zamanda aynalar da olabilir. Bir çocuğun kendi deneyimlerini yansıtılmış olarak görmesinin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Mizah merceği aracılığıyla kitaplarımda yapmaya çalıştığım şey de gerçekten bu." dedi.

"İzlediğim çizgi romanlarla dünyayı dolaşıyordum"

Washington'da mütevazi bir ailede büyüdüğünü söyleyen Kinney, şöyle devam etti:

"Ailemin çok parası yoktu. Bu yüzden çizgi romanlar aracılığıyla seyahat ediyordum. En sevdiğim çizgi romanlar Donald Duck ve Uncle Scrooge idi. Bu çizgi romanlarda ördekler tüm dünyayı dolaşıyordu. Ben de dünyayı bu şekilde tanıdım. Şimdi kendi çizgi romanlarım sayesinde dünyayı gezip, keşfetmem gerçekten ironik."

Serinin bu derece karşılık bulmasına şaşırdığına dikkati çeken Jeff Kinney, "Kültürler ve nesiller arasında yazabilmek benim için inanılmaz bir ayrıcalık ve bunu asla hafife almıyorum. Bazen kendi kendimi çimdikliyorum çünkü bunu yapabildiğime inanamıyorum." ifadelerine yer verdi.

Kinney, yetişkin kitabı yazmak üzere seriye başladığını ancak sonunda çocuk dizisinin ortaya çıktığını dile getirdi.

Çocuklara tepeden bakacak şekilde yazmamaya ve kendisi için de eğlenceli mizah yapmaya çalıştığını söyleyen Kinney, çocukların dikkatine değer şeyler yazarak onları kazanmak gerektiğinin altını çizdi.

"Saftirik sıradan bir çocuk olduğu için bu kadar başarılı oldu"

Başarılı çizer, 20 yıl önceki ile bugünün çocukları kıyaslandığında, cep telefonlarının hayatları değiştiren en büyük fark olduğuna işaret etti.

Çocuk edebiyatındaki çoğu karakterin Harry Potter gibi, kahraman, güçlü, zengin ve özel olduğunu, kendi çizdiği karakterin ise kendi halinde, sıradan bir çocuk olduğunu vurgulayan Kinney, "Belki de tam da bu yüzden Saftirik serisi bu kadar başarılı oldu. Çünkü orada her kesimin kendisini görebileceği, onlara çok benzeyen bir çocuğu yazmaya çalışıyordum." diye konuştu.

Kinney'in kaleme aldığı ve 2007'den bugüne, 70 dilde, 300 milyon kopyaya ulaşan serinin 20. kitabı "Saftirik Greg'in Günlüğü 20: Parti Aşkına!", Epsilon yayınları tarafından 5 Aralık'ta okuyucunun beğenisine sunuldu.