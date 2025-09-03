Japon Akademisyenler Düzce Depremi'ni İncelemek Üzere Kaynaşlı'da

Japonya'dan gelen akademisyenler, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin merkez üssü Kaynaşlı ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Japonya'nın "Tohoku" diye bilinen kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 11 Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki depreme tanıklık eden Tsukuba Üniversitesinde görevli 7 akademisyen, hükümetlerinin desteğiyle 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin yıkıma yol açtığı Düzce, Sakarya ve Kocaeli'ye inceleme gezisi düzenliyor.

Japon akademisyenlerden oluşan 7 kişilik heyet, ilk olarak 26 yıl önceki Düzce depreminin merkez üssü Kaynaşlı ilçesini ziyaret etti.

Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlu, kurumun toplantı salonunda bir araya geldiği akademisyenleri, Acil Durum ve Afet Yönetim Programı, deprem sonrası yapısal ve sosyal iyileştirme süreçleri konusunda bilgilendirdi.

"Depremin acı hatıraları var"

Gökmenoğlu, toplantı sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 yıl önce meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde ilçenin yıkıma uğradığını hatırlattı.

Gökmenoğlu, "Depremin acı hatıraları var ama devlet-vatandaş kucaklaşmasıyla, işbirliğiyle bu acıları geride bırakıp ilçemizi yeniden inşa etmişiz. Japon misafirlerimiz de bu 26 yıllık süre zarfında muhtelif zamanlarda ilçemizi ziyaret etmişler. Uygulama örneklerini yerinde müşahede etmişler. Bugün de bu ziyaretlerin bir yenisini gerçekleştirmekteler." dedi.

Aynı acıların bir daha yaşanmaması noktasında tedbirlerin her zaman en üst düzeyde tutulması gerektiğini vurgulayan Gökmenoğlu, Japon akademisyenlerle bu kapsamda karşılıklı bilgi paylaşımında bulunduklarını söyledi.

Gökmenoğlu, Türkiye- Japonya dostluğunun 1890 yılında 2. Abdülhamit Han'ın Ertuğrul fırkateynini göndermesiyle başladığını, iki ülke arasındaki kardeşliğin 135 yıldır sürdüğünü sözlerine ekledi.

2011 yılındaki "Tohoku" depremiyle karşılaştıracaklar

Tsukuba Üniversitesinden Heyet Başkanı Prof. Dr. Tetsuya Shirai de birbirine çok uzak mesafedeki Türkiye ve Japonya'nın ortak noktasını büyük depremlerin oluşturduğunu söyledi.

Tetsuya Shirai, "Türkiye ve Japonya, depremle mücadele etmek, yaşamak zorunda olan ülkeler. Biz de bunları bildiğimiz için buradaki depremden önce ve sonra yaşananlar arasındaki farkı çalışıp deneyimlemeye geldik. Bundan sonraki amacımız da her iki ülke arasında iletişim kurup çalışmaları daha ileriye götürebilmek." diye konuştu.

2011 yılındaki depremin ardından Fukuşima nükleer faciasının yaşandığı bölgeden geldiklerini, 26 yıl önceki Düzce depremiyle karşılaştıracakları çok hususun bulunduğunu dile getiren Tetsuya Shirai, incelemelerin ardından bunun üzerine çalışacaklarını söyledi.

Heyet, daha sonra Çele Mahallesi'nde deprem sonrası 2004 yılında hizmete sunulan kalıcı konutları inceledi. Akademisyenler, Kızılay Bölge Afet Müdahale Merkezi ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.

Heyetin ziyaretleri sırasında Kaymakam Gökmenoğlu'na Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal ve Düzce AFAD İl Müdürü Ali Kartal eşlik etti.