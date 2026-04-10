İzmir ve çevre illerde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı kutlandı

İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'ta Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

İzmir'deki programda İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ökkeş Bulut, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Müdür Sel, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.

Program, kortejle tamamlandı.

Denizli

Denizli Valiliğinin yanında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Programa, kurum müdürleri ve polisler katıldı.

Sağdıç ve diğer ilgililer, daha sonra Asri Mezarlık'taki şehit mezarlarına karanfil bıraktı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Manisa

Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sundu.

Törende Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Mehter Takımı gösteri sundu.

Program, kortej yürüyüşünün ardından şehitlik ziyaretiyle sona erdi.

Uşak

Şekerevleri Mezarlığı'ndaki Uşak Şehitliği'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Daha sonra İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi ve beraberindekiler tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde devam eden programda Emniyet Müdürü Çiftçi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çiftçi, Türk Polis Teşkilatının kurulduğu günden bu yana milletin can ve mal güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak için gece gündüz çalıştığını belirtti.

Aydın

Aydın'daki törende, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve Aydın Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Hakan Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burada konuşan Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 181 yıllık köklü geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Törenin ardından emniyet mensupları, Kemer Mezarlığı'ndaki polis şehitliğinde dua etti, mezarlara karanfil bıraktı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
