İzmir Valisi Elban'dan Gazetecilikte Dijitalleşme Uyarısı: "Kötüyle İyinin Arasında Teknoloji, Kötünün Lehine Bir Durum Oluşturdu"

(İZMİR) - İzmir Valisi Süleyman Elban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sektördeki dijitalleşmenin etik değerler sorunu yarattığını belirten Elban, "Hiçbir gazetecilik eğitimi, terbiyesi olmayan birçok insan, sosyal medya üzerinden hiçbir etik kurallara sahip olmadan haber paylaşımı yapıyorlar. Maalesef kötüyle iyinin arasında teknoloji, kötünün lehine bir durum oluşturdu" dedi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"Böyle bir aşk olmasa bu zorlu meslek ya yapılmaz"

Gazeteciliğin 'sevgiyle bağlılık' olmadan yapılamayacak bir meslek olduğunu belirterek sözlerine başlayan Elban, "Gazetecilik mesleğini uzun yıllardan beri yapıyorsunuz. Ancak geriye dönüp baktığımızda bu meslek çok keyifli bir meslek. Böyle bir aşk olmasa bu zorlu meslek ya yapılmaz ya da hakkıyla yapılmaz. Ancak bir mesleğe aşkınız olacak ki oradaki zorluklara ve güçlüklere katlanabileceksiniz. Sağlığınızdan, ailenizden her şeyinizden feragatte bulunacaksınız" dedi.

"Hiçbir etik kurallara sahip olmadan haber paylaşımı yapıyorlar

Dijital gelişmelerin habercilik konusunda olumsuz etki yarattığını ve kalifiye işin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Elban, şunları söyledi:

"Dünyada, dijital dönüşümün, teknolojideki gelişmeler ve iletişimdeki değişim, birçok alışkanlığı ve tavrı etkiliyor. Ama en çok da fedakarlık mesleği dediğimiz basın dünyasını etkliyor. Çünkü o haberlerin alınması, kaynağına inilmesi, meslek büyüklerinin süzgecinden geçirilmesi sürecinden şimdi artık hiçbir gazetecilik eğitimi, terbiyesi olmayan birçok insan, sosyal medya üzerinden hiçbir etik kurallara sahip olmadan haber paylaşımı yapıyorlar. Bunu yaparken ne haber etiğini ne de kişisel hakları göz önünde bulunduruyor. Çünkü bu mesleği özünde benimseyerek meslek olarak yapan insanlar böyle bir terbiyeden geçtikleri için böyle şeylerle karşılaşmıyoruz. Bu, çok hızlı haber olarak sunulduğu için diğer yandan da doğru mudur bakalım, karşı tarafı zora bırakmayalım derken o haber eskiyor. Maalesef kötüyle iyinin arasında teknoloji kötünün lehine bir durum oluşturdu.

"Haberi yapan kişi gerçek bir gazeteciyse bir endişemiz yok"

Ayrıca yapay zekayla insanlar dilediği gibi haber yazıp dileğidi gibi fotoğraf yaptıyor. Herkesi dileği kıyafetle dilediği gibi konuşturabiliyor. Bu noktada haberi yapan kişi gerçek bir gazeteciyse bir endişemiz yok. Ama kimliğini, kişiliğini bilmediğiniz, meslekle alakası olmayan insanlar paylaştığında isterse doğru olsun inanmanız mümkün değil."

"Aksi takdirde ya bu meslek bırakılmak zorunda kalınacak"

Gazetecilik mesleğinin dijitalleşme karşısında değerlerini koruyarak yoluna devam etmesi gerektiğinin altını çizen Elban, şu ifadeleri kullandı:

"Dolayısıyla dijitalleşmedeki gelişmeler birçok mesleği zor sokuyor, birçoğunu yok ediyor. Birçok meslek de dönüşüyor. Ama en çok yorulan ve sıkıntıya düşen meslek grubu basın grubu. O yüzden bu işte de çok süratli bir eylem alıp gelişen bu hızlı dünyada o gelişmelere ayak uydurup mesleğin etik değerlerini ve onurunu koruyarak ayakta durmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde ya bu meslek bırakılmak zorunda kalınacak ya da bu meslek basın mensubu adı altında kötü işler yapan insanların elinde kalacak. Mutlaka bilim insanlarıyla, meslekteki duayen insanlarla ve konunun uzmanlarıyla bu konunun değerlendirilip dünyadaki hızlı gelişmelere ayak uydurup bu mesleği gelişen teknolojiye ayak uydurmanın zamanı geliyor ve geçiyor."

"Belki bizim ülkemize özgür bir model de olabilir"

Türkiye'ye özgü model göndermesi yapan Elban, "Bu meslek doğru olmak ana ilke ama doğru haberi kimse sevmiyor. Bu zorluğu var. Yetiştirme zorluğu, günceli koruma zorluğu var. Yayınladığınızda da herkese ulaşıyor ve pardon deme imkanınız yok. Teknoloji dört bir yanda bu mesleği kuşatmış durumda. O yüzden bu konuda belki bizim ülkemize özgür bir model de olabilir ama bu konuda adım atılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Denizden su alıp onu kullanmamız gerekiyor"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Elban, kentteki su sorunu konusunda deniz alternatifini önererek şunları söyledi:

"Küresel ısınma, iklim değişikliği iklim kuşağımızı su kıtlığıyla karşı karşıya bıraktı. Bizim de çok yönlü olarak bununla mücadele etme, tedbir alma, eski tavır ve davranışları terk etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili ilkesel karar alınması gerekiyor. Mesela son iki ayda yağan yağmurlar yeraltı kaynaklarımızı ve barajlarımızı besleyen havzalara düşmedi. Ben İzmir'e atandıktan kısa süre sonra arkadaşlarla çalışmalara başladım. Sürekli çalışıyoruz ve alternatif çalışmalara bakıyoruz. Bir konuya saplanmanın gereği yok. Çok fazla alternatif var. Ama bir şekilde hızlıca adım atmamız gerekiyor. Temeldeki şeylerin çözülmesi gerekiyor. En büyük şansımız deniz. Denizden su alıp onu kullanmamız gerekiyor. Bugün denizden su arıtmayla İZSU'nun maliyeti hemen hemen aynı. Bu yüzden avantajımız olan alternatiflerde çok hızlı eylem alınması gerekiyor."

"Yararlanan sayısı belli ama dışarı çıkan sayısı onunla uyuşmuyor"

11.Yargı Paketi kapsamında başlayan tahliyelerin İzmir ayağına da değinen Elban, "Kesin sayı hemen belli olmuyor. Çünkü ilgili kişi içeride yatıyor diyelim ve içerideyken kesinleşen başka cezası oluyor. O yüzden henüz net sayı belli değil ancak birkaç hafta sonra net sayı belli olur. Yararlanan sayısı belli ama dışarı çıkan sayısı onunla uyuşmuyor" ifadelerini kullandı.

"Önemli olan bu sorunların bir an evvel giderilmesi"

Kent genelindeki sorunlara da değinen Elban, şunları söyledi:

"Şehirlerde iki tür sorunlar oluyor. Birincisi büyükşehirlere has sorunlar ki onlar burada var. Diğeri de İzmir'e has sorunlar. Biz bu sorunları ikiye ayırıyoruz. Birincisi Valiliğimiz doğrudan ilgilendiren konular. Bu konulardaki sorunları olabildiğince hızlı gidermeye çalışıyoruz. Bu konuda hızlı bir mesafe aldığımızı düşünüyorum. Mesela son iki yılda kentimizde 120 okul yaptık. Öğretmenlerimizin tamamını dijital okur yaptık. Sağlıkta iyi bir yerdeyiz. Çok daha iyi yere gelmemiz konusunda çalışmalarımız var. Bir de yerel yönetimlerin sorumluluğunda olan sorunlar var. Bu sorunlar da zaten biliniyor. Önemli olan bu sorunların bir an evvel giderilmesi."

"Kentimizde endişe verecek kadar büyük bir terör tehdidi yok"

Kentlerdeki terör örgütlenmesi konusuna da değinen Elban, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin jeopolitik konumu çok önemli. Terör konusunda... O mecra da dijitale geçti ve biz de bunu kullanarak bu sorunla mücadele ediyoruz. Son olarak iki kişiyi aldık. Aldığımız kişilerin hepsi terörist olmuyor, kimisi sempatizan düzeyinde de olabiliyor. Ama biz takip ediyoruz ve dikkat ediyoruz. Tüm terör örgütleriyle yoğun bir mücadelemiz var. Kentimizde endişe verecek kadar büyük bir terör tehdidi yok. En ufak bir terör tehdidiyle karşı karşıya kalmayalım diye yoğun bir çalışmamız var. Bu çalışmalar bir sorun olmasın diye ön almaya yönelik çalışmalar."