İzmir Körfezi'ndeki batık gemiler keşfedilmeyi bekliyor

İZMİR'de, çeşitli tarihlerde savaş, çarpışma sırasında ya da arıza nedeniyle körfeze gömülen batık gemiler keşfedilmeyi bekliyor. İzmir Körfezi'nde yaptıkları çalışmada yaklaşık 8 batık gemi tespit ettiklerini ifade eden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Muhammet Duman, "Körfezin kültür değerini net olarak ortaya çıkarabilmek için 'Nautilus' adlı araştırma gemisinin Türkiye sularında yaptığı araştırmalara benzer şekilde projelerin yapılması gerekiyor. İzmir Körfezi'nde geniş çaplı bir çalışma yapılması ve bunun desteklenmesi lazım" dedi.

Tarih boyunca önemli bir liman kenti olan İzmir, büyük uygarlıkları ev sahipliği yapmanın yanı sıra stratejik konumu nedeniyle asırlar boyunca hem ticari gemileri hem de savaş gemilerini İzmir Körfezi'nde ağırladı. İzmir, antik kentleri ile karada, batık gemilerle ise İzmir Körfezi'nde önemli bir arkeoloji mirası barındırıyor. Bu kapsamda Körfez'de farklı tarihlerde savaş, çarpışma sırasında ya da arıza nedeniyle körfeze gömülen batık gemilerden biri en son 2017 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çiğli ilçesi açıklarındaki yaşam adası etüt çalışması sırasında, DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü uzmanları tarafından tespit edildi. Batık geminin, 100-150 yıllık İnebolu Batığı olduğu belirlendi. Küçük bir bölgede yapılan sonar çalışmalarında yaklaşık 8 batık tespit edilirken, konu ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı.