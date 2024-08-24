İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri İncelemesi Başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ve Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri alındığı aktarıldı.

Numunelerin yetkili laboratuvar tarafından incelendiği bilgisine yer verilen açıklamada, ilk değerlendirmelere göre balık ölümlerinin sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, daha ayrıntılı inceleme için bölgeye Deniz İzleme Gemisi ile Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarı gönderildiği, körfeze deşarj olan 7 dereyle atık su kaynaklarında denetimler yapılacağı bildirildi. Yaşanan kirlilikle mücadele için sorumlu yerel yönetimlerin bakanlık tarafından uyarıldığı ifade edilen açıklamada, gelişmelerin yakından ve hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.