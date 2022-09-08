İzmir gündem haberi... Zafer Yolu Kafilesi Kemalpaşa'da

İzmir bölgesinden gelen habere göre İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin kurtuluşunun 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında organize ettiği Zafer Yolu Yürüyüşü'nün kafilesi 16’ncı günün sonunda Kemalpaşa Hamzababa’ya ulaştı. Yüzyıl önce kurtuluş mücadelesi veren ataların izini Kocatepe’den beri adım adım takip eden kafileyi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer Kemalpaşa’nın kurtuluş gününde heyecanla karşıladı. Başkan Soyer, “Gururla ve coşkuyla yürüyüşe katılanların tamamını yarın İzmir’de karşılayacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında organize ettiği Zafer Yolu Yürüyüşü'nün kafilesi 16'ncı günün sonunda Kemalpaşa Hamzababa'ya ulaştı. Yüzyıl önce kurtuluş mücadelesi veren ataların izini Kocatepe'den beri adım adım takip eden kafileyi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer Kemalpaşa'nın kurtuluş gününde heyecanla karşıladı. Başkan Soyer, "Gururla ve coşkuyla yürüyüşe katılanların tamamını yarın İzmir'de karşılayacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Kocatepe'den İzmir'e Zafer ve Anma Yürüyüşü kafilesi, kurtuluş gününde Kemalpaşa'ya ulaştı. Büyük Taarruz'un yüzüncü yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Afyon Dereçine'de meşale yakarak başlattığı yürüyüşte katılımcılar, 16 gün boyunca Banaz, Uşak, Eşme, Ulubey, Kula, Salihli, Alaşehir, Ahmetli, Turgutlu gibi Milli Mücadele'nin önemli dönüm noktalarının yaşandığı yerlerden geçerek Kemalpaşa Hamzababa'ya ulaştı. Kafileyi Başkan Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in yanı sıra Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ve eşi Lütfiye Karakayalı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, köy halkı, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş karşıladı.

TARİHİ YÜRÜYÜŞÜN KAHRAMANLARI COŞKUYLA KARŞILANDI

Tamamen gönüllü olarak yola çıkarak tarihi yolu yürüyen kafile Hamzababa'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Köy meydanında 8 Eylül Kemalpaşa'nın kuruluş günü nedeniyle halk dansları ekibi zeybek gösterisi sergilendi. Başkan Soyer kafileyi tebrik etti ve Hamzababa'dan Bağyurdu'na alkışlarla uğurladı. Ayrıca Başkan Soyer, Afyon'dan yola çıkıp İzmir'e doğru yürüyen 13 kişilik İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye erinin tişörtünü de imzaladı.

"GURURLA VE COŞKUYLA İZMİR'DE KARŞILAYACAĞIZ"

Adım adım yürüyüşü tamamlamaya hazırlanan kafileyi ve yürüyüş boyunca yanlarında olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekibini tebrik eden Başkan Tunç Soyer, "Tarihi yürüyüşün sonuna gelindi. 100 yılı kutlamak her kula nasip olmaz. Bizler bu nedenle çok şanslıyız. Kurtuluşumuzun ve kuruluşumuzun 100'üncü yılını böylesine anlamlı bir yürüyüşle kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bugün Kemalpaşa Hamzababa'da son parkuru tamamlamak üzere yola çıkılıyor. Son derece heyecan verici, son derece yorucu ama bir o kadar da gurur verici bir yolculuktu. Zafer Yolu, 100 yıl önce atalarımızın geçtiği güzergahtan tamamlanacak. Biz de gururla ve coşkuyla yürüyüşe katılanların tamamını yarın İzmir'de karşılayacağız" diye konuştu.

TÜRK BAYRAĞI'NI BAŞKAN SOYER'E TESLİM EDECEKLER

Zafer Yolu yürüyüşü kafilesi Bağyurdu köy meydanındaki karşılama töreninin ardından Kemalpaşa Ata Evi'ni ziyaret edecek ve 100. Yıldan Sonsuzluğa Barış ve İzmir Söyleşisi'ne katılacak. Program, Kurtuluştan Demokrasiye İzmir Muhtarlar Müzikali ile devam edecek. Gece ise Onur Akın'ın sahne alacağı Kemalpaşa Kurtuluş Günü konseri ile renklenecek. Kafile ayrıca Belkahve Ata Evi'ne de ziyarette bulunacak.

9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. Yılında ise kafile hat boyunca taşıdığı Türk Bayrağı'nı Başkan Tunç Soyer'e teslim edecek.