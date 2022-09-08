İzmir gündem haberi... İzmir iş dünyası kentin kurtuluşunun 100. yılını kutladı

İzmir iş dünyasının temsilcileri kentin kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, mesajında, 9 Eylül'ün hem İzmir hem de Türkiye açısından son derece özel ve önemli bir gün olduğunu belirtti.

Kestelli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yokluklara meydan okuyarak adeta yeniden var ettikleri bir ülkenin küllerinden doğduğu gün. Bu anlamlı günü coşkuyla kutlamalıyız. Ancak aynı zamanda da dönüp geride bıraktığımız 100 yılda neleri, ne kadar başarıp neleri başaramadığımızı sorgulamamız da şart. Önümüzdeki dönemde İzmir'i bir dünya kenti haline getirebilmek için neler yapmalıyız? Bunları sorgulayarak bizlere emanet edilen bu güzel kente ve bu güzel ülkeye daha iyi hizmet etme yolunda çok daha hızlı yol alabileceğimize inanıyorum. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının ruhları şad olsun."

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise Homeros'un "gök kubbenin altındaki en güzel şehir" olarak betimlediği İzmir'in, 8 bin 500 yıllık tarihi boyunca ihracat, sanayi, tarım, turizm ve fuarcılık alanlarında her zaman öne çıktığını vurguladı.

İzmir'in Türkiye'de ihracatın başladığı şehir olduğunu aktaran Eskinazi, "İzmir 2021 yılında ihracatını yüzde 27 artışla 14 milyar 815 milyon dolara çıkararak Ege Bölgesi ihracatının yüzde 53'ünü tek başına gerçekleştirdi. Mustafa Kemal'in söylediği gibi, "Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferle taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler payidar olmaz. İhracatçılar olarak muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için 7 gün 24 saat üretmeye ve ihracat rekorları kırmaya devam edeceğiz. İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde bize bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm askerlerimizi saygı ve şükranla anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise 100 yıl önce, bu topraklarda hafızalardan silinmeyecek anlar yaşandığını, İzmir'in büyük bir kahramanlık destanına şahitlik ettiğini kaydetti.

İzmir'in dün olduğu gibi bugün de ülkenin gelişimi için kilit rol oynadığını ve Türkiye'nin itici gücü olduğunu bildiren Özgener, şu ifadeleri kullandı:

"Bizlere düşen, tarihten aldığımız güçle daha çok çalışmak, üretmek, hem kentimize hem de ülkemize katma değer sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda İzmir Ticaret Odası olarak kentimizin, ülkemizin varoluş mücadelesini gelecek nesillere aktaran, değerli bir eseri İzmirlilere sunmanın mutluluğu içerisindeyiz. Heyecanlıyız, çünkü tarihimizden aldığımız güç ve motivasyonun bizleri çok daha ileri noktalara taşıyacağına inanıyoruz."

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da 9 Eylül 1922 sadece İzmir'in değil, ülkemizin de kurtuluşunun, Misak-ı Milli'nin tesisinin ve modern bir Cumhuriyete giden yolun sembolü olduğuna işaret etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitleri ve gazileri minnetle andıklarını belirten Yorgancılar, şunları kaydetti:

"9 Eylül ve 9 Eylül'e kadar sürdürülen mücadele ve kurtuluş ruhu, günümüze hala ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Her daim rehberimiz olan bu zaferden aldığımız ilhamla oda olarak, bize emanet edilen bu kutsal topraklarda mirasımıza sahip çıkmaya, 'üretim yoksa kalkınmak hayaldir' diyerek, üretmeye, ihracata ve istihdam sağlamaya devam ederek, bölgemize ve ülkemize katkı koymaya devam edeceğiz."