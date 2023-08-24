İzmir Enternasyonal Fuarı 92. Kez Kapılarını Açacak.

92’nci I·zmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 1-10 Eylül günleri arasında kapılarını ziyaretçilerine açacak. İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer, İEF’nin tanıtım toplantısında; “İnsanların geleceğe dair umutlarını kaybetmekte olduğu günler. O nedenle belki 92’ncisi en çok ihtiyaç duyduğumuz buluşma olacak. Birbirimizle kucaklaşmaya, birbirimizle vakit geçirmeye, birbirimizle buluşmaya ihtiyacımız var. Heyecanlıyız ve 92. kez kapılarını açtığında fuarımız Türkiye’ye umut olsun istiyoruz. Türkiye’nin her yerindeki vatandaşlarımıza, özellikle gençlerimize umut verelim istiyoruz” dedi.

92'nci I·zmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 1-10 Eylül günleri arasında kapılarını ziyaretçilerine açacak. İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer, İEF'nin tanıtım toplantısında; "İnsanların geleceğe dair umutlarını kaybetmekte olduğu günler. O nedenle belki 92'ncisi en çok ihtiyaç duyduğumuz buluşma olacak. Birbirimizle kucaklaşmaya, birbirimizle vakit geçirmeye, birbirimizle buluşmaya ihtiyacımız var. Heyecanlıyız ve 92. kez kapılarını açtığında fuarımız Türkiye'ye umut olsun istiyoruz. Türkiye'nin her yerindeki vatandaşlarımıza, özellikle gençlerimize umut verelim istiyoruz" dedi.

Bu yıl 92. kez düzenlenecek İEF, İzmir'in "2026 Avrupa Gençlik Başkenti Finalisti" olmasına özel olarak "Gençlik" teması ile 1- 10 Eylül günleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Bu yıl İzmir Enternasyonal Fuarı'nın onur konuğu kent Şanlıurfa olacak. İEF, bu yıl Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Uluslararası Tekstil Bienali'ne ev sahipliği yapacak.

Çim Konserleri Sahnesi'nde; 1 Eylül'de Simge Sağın, 2 Eylül'de Teoman, 3 Eylül'de Serdar Ortaç, 4 Eylül'de Volkan Konak, 5 Eylül'de Sibel Can, 6-7 Eylül'de Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Funda Arar, 8 Eylül'de Athena, 9 Eylül'de Tan Taşçı, 10 Eylül'de ise Haluk Levent sahne alacak. Konserler saat 21.00'de başlayacak. Rock&More Sahnesi de sırasıyla Gaye Su Akyol, Onur Özdemir, Mary Jane, Eypio, Mavi Gri, Ufuk Beydemir ve Mengene'yi müzikseverlerle buluşturacak. Konserlerin başlama saati 20.00 olacak. Mogambo Geceleri'nde de cazseverler için konserler düzenlenecek. Rubato 1 Eylül, Mirkelam 2 Eylül, Cem Adrian 3 Eylül, Ayta Sözeri 4 Eylül, Emre Altuğ 5 Eylül, Fatih Erkoç 6 Eylül, Yaşar 7 Eylül, Birsen Tezer 8 Eylül ve Hüsnü Arkan 9 Eylül günü Mogambo'da sahne alacak.

İBB Başkanı Tunç Soyer, İEF'de gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili Kültür Park'ta basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Migros Kuzey Ege Direktörü Güneş Fırıldak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, İzmir Gençlik Meclisi Başkanı Kaan Levent Bozdağ katıldı. İBB Başkanı Tunç Soyer, 92 İEF'e ilişkin şunları söyledi:

"İZMİR FUARI'NIN TEMELLERİ 1923 İZMİR İKTİSAT KONGRESİ'YLE BERABER ATILIYOR"

"İzmir Fuarı'nın temelleri 1923 İzmir İktisat Kongresi'yle beraber atılıyor. 1936'da rahmetli Behçet Uz, o yangın yerinin koşullarından, küllerinden çıkarak fuarı Kültürpark'a taşıyor. Arkasından 2. Dünya Savaşı yılları… O karartma gecelerinde bile fuar açık kalıyor. Soğuk Savaş yıllarının gerginliğinin en yoğun olduğu o yıl, Sovyetler Birliği ve ABD, o rekabeti İzmir Enternasyonel Fuarı'nda yaşıyorlar. 1980 Darbesi'nde sadece bir gün kapalı kalıyor. Ondan sonra 1990'da İZFAŞ kuruluyor, arkasından bugünlere geliyoruz.

"İZMİR ENTERNASYONEL FUARI'NIN 92. YILINDA, GENÇLİĞİ ÇOK DAHA FAZLA ÖNE ÇIKARTMAK İSTEDİK"

Şimdi bugün 92. yılında 'Gençlik' temasıyla başlamamızın çok temel bir gerekçesi var. Cumhuriyet ikinci yüzyıla girerken elbette gençlerle birlikte girmek istiyoruz. Gençler heyecanlarını, yeteneklerini, meziyetlerini, umutlarını tekrar burada büyütsünler, birbirlerinden ilham alsınlar, birbirlerine aktarım yapabilsinler istiyoruz. O nedenle gençlik teması sadece Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken bile bizim için mutlaka atılması gereken bir adımdı diye düşünmüştük. Aynı zamanda 2026 Avrupa Gençlik Başkenti adaylığımız var. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken İzmir Enternasyonel Fuarı'nın 92. yılında, gençliği çok daha fazla öne çıkartmak istedik.

"BU SEFER İLK KEZ KARNAVAL TADINDA BİR KORTEJ PLANLADIK"

Bu fuarda, Uluslararası Tekstil Fuarı'nı ilk kez fuarda buluşturmuş olacağız. 25 ülkeden, 61 katılımcının yer alacağı bir bienal gerçekleşecek. 26 konser gerçekleşecek. Yapay zekayla Atamızla ziyaretçilerimiz Pakistan Pavyonu'nda zaman tüneline girip fotoğraf çektirebilecekler. Çeşitli müzik ve dans gösterileri, ünlü sporcuların söyleşileri, sokak basketbolu, birçok oyunlar yer alacak. Gençlik temalı film gösterimleri yer alacak. Altay, Altınordu, Arkas, Bucaspor, Göztepe, İzmirspor, Karşıyakaspor kulüpleri yine fuarımızda yer alacaklar. Özetle gençliğin, eğlencenin, sanatın, kültürün yer alacağı çok keyifli bir buluşma olacak. Bu sefer ilk kez karnaval tadında bir kortej planladık.

"HEYECANLIYIZ VE 92. KEZ KAPILARINI AÇTIĞINDA FUARIMIZ TÜRKİYE'YE UMUT OLSUN İSTİYORUZ"

Türkiye'nin bu karamsar ikliminde yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, zamlar, gerçekten büyük hayal kırıklıklarının, büyük öfkelerin yaşandığı günler. İnsanların geleceğe dair umutlarını kaybetmekte olduğu günler. O nedenle belki 92'ncisi en çok ihtiyaç duyduğumuz buluşma olacak. Birbirimizle kucaklaşmaya, birbirimizle vakit geçirmeye, birbirimizle buluşmaya ihtiyacımız var. Birbirimizden moral almaya, bulmaya ihtiyacımız var. Türkiye'nin her yerindeki gençlere seslenmek istiyorum. 1-10 Eylül arasında İzmir'e gelin. İzmirli akranlarınızla buluşun. İzmir'in eğlenceli, eğitsel, keyifli 10 gününe eşlik edin. Heyecanlıyız ve 92. kez kapılarını açtığında fuarımız Türkiye'ye umut olsun istiyoruz. Türkiye'nin her yerindeki vatandaşlarımıza, özellikle gençlerimize umut verelim istiyoruz."