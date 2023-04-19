İzmir'den Kılıçdaroğlu'nun Bağış Kampanyasına Destek

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyası için açtığı bağış hesaplarına İzmir’den de destek geldi. 13 yaşındaki Çağan Yıldız da harçlıklarından biriktirdiği paraları kampanyaya bağışladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP İzmir Milletvekili Adayı Yüksel Taşkın, organik bir bağış kampanyası düzenlediğini belirterek halkın iktidarının bu şekilde geleceğini söyledi.

KERİM UĞUR

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için açtığı bağış hesaplarına İzmir'den de destek geldi. 13 yaşındaki Çağan Yıldız da harçlıklarından biriktirdiği paraları kampanyaya bağışladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP İzmir Milletvekili Adayı Yüksel Taşkın, organik bir bağış kampanyası düzenlediğini belirterek halkın iktidarının bu şekilde geleceğini söyledi.

Alsancak'ta bulunan bir banka şubesi önüne gelen CHP'liler, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için açtığı hesaplara bağışta bulundular. Kampanyaya CHP İzmir Milletvekili adayı Yüksel Taşkın, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekili adayları ve yurttaşlar destek verdi.

"SARAYLARDA DEĞİL HALKIN İÇİNDE ORGANİK BİR KAMPANYA YÜRÜTTÜĞÜMÜZ ÇOK BELLİ"

Bağışların yapılmasının ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Adayı Yüksel Taşkın, "Bizim genel başkanımız çok mütevazi bir insan bizim saraylarda değil halkın içinde organik bir kampanya yürüttüğümüz çok belli. Demin kumbarasından birikimlerini veren arkadaşımızın söyledikleri çok önemli gençliğin de geleceği demokraside ve refahta. Bizler de çok inandığımız Cumhurbaşkanı Adayımız için bu bağışlarımızı yapıyoruz ve halkın iktidarı bu şekilde gelecek örgütlü halk yenilmez" dedi.

KOLAY BİR SEÇİM OLMAYACAK, DESTEK OLMAK GEREKİYOR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Süre çok azaldı her gün o mutlu sona doğru yaklaşıyoruz. 14 Mayıs'ı iple çekiyoruz. Dediğimiz gibi bu kolay bir seçim değil o nedenle çok ciddi anlamda kaynak yaratmak ve destek olmak gerekiyor. İşin en güzel yanı o kaynağın organik olması yani vatandaşların kendi kişisel katkılarıyla kendi kaynaklarından feragat ederek yaptıkları destek bu çok kıymetli bir seferberlik o nedenle hepimiz çok mutluyuz. ve diliyorum 14 Mayıs sabahı adalet, vicdan, hak, hukuk, alın teri ve emek kazanacak ona destek olmak içinde elimizden ne geliyorsa onu yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ASLANOĞLU'NDAN KAMPANYAYA DESTEK ÇAĞRISI

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da şunları söyledi:

"Bugün milletvekillerimiz, milletvekili adaylarımız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve genç arkadaşımızla birlikte Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı kampanyasına destek olmak için kampanyaya destek sağladık. Umut ediyorum ki büyüyerek kampanyaya destek devam edecek. 14 Mayıs'tan sonra aydınlık bir gelecek kurabilmemiz için hepimizin kampanyaya destek olması gerekiyor. Tüm halkımızdan da kampanyaya destek bekliyoruz."

"BABAMIN VERDİKLERİ HARÇLIKLARDAN TASARRUF YAPARAK PARA BİRİKTİRDİM"

Biriktirdiği parasını Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına bağışlayan 13 yaşındaki Çağan Yıldız ise şunları söyledi:

"Babamın bana verdiği harçlıklardan tasarruf ederek biriktirdiğim paralar bunlar. Geleceğim için bir şeyler yapmak istedim ama şu anda bu parayı CHP'ye bağışlamak istedim. Kılıçdaroğlu'nu çok seviyorum ben de Tunceliliyim"