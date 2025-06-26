İzmir'de Taksi Durağında İki Çalışan Kalp Krizine Yenik Düştü

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir taksi durağında çalışan Zeki Aldemir kalp krizi geçirirken, yardım etmek isteyen taksi şoförü Ercan Kiremitçiler de fenalaştı. Her iki çalışan hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi. Olay, durağın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir taksi durağında kalp krizi geçiren durak çalışanı ile yardım etmek isterken fenalaşan taksi şoförü hayatını kaybetti.

İstasyon Taksi durağı sorumlusu 75 yaşındaki Zeki Aldemir, 22 Haziran'da durağın önünde fenalaşarak yere yığıldı.

Durumu fark eden taksi şoförü Ercan Kiremitçiler (58), mesai arkadaşının yanına giderek yardım etmek istedi.

Bu sırada fenalaşan Kiremitçiler de yere düştü.

Aldemir ve Kiremitçiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen iki arkadaş, yaşamını yitirdi.

Olay, durağın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan da olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybeden Aldemir ve Kiremitçiler'e rahmet diledi.

Durağın önceki başkanı da aynı yerde kalp krizi geçirerek vefat etmiş

Durağın sorumlusu Bahattin Karınca, AA muhabirine, olayın etkisinden hala çıkamadığını söyledi.

Vefat eden Ercan Kiremitçiler'in 29 yıl, Zeki Aldemir'in ise 3 yıldır aynı durakta çalıştığını anlatan Karınca, şunları kaydetti:

"Zeki abimiz burada otururken kalbi sıkışıyor. Fenalık gelmeye başlıyor. Pencereyi açıp, biraz hava almak istiyor ama kalp mideye vurduğu için dışarıya çıkıp istifra ediyor. Sonra eli yüzü yıkanıyor. Dışarıdaki sandalyeye otururken de yavaş yavaş ağırlaşıyor. Ercan abi de o saatlerde arabasını kapatıyor. Anahtarı getirip buraya asmaya gelirken olaya şahit oluyor. 15 dakika önce ya da sonra olsa Ercan abi hiç etkilenmeyecek bu olaydan. Hiçbir şeyi de yoktu. O an panik atak yaşadı herhalde. Etkilendi olaydan."

Durağın önceki başkanı Mustafa Bedir'in de aynı yerde kalp krizi geçirdiğini dile getiren Karınca, "Durak başkanımız da bundan iki yıl önce aynı yerde yine kalp krizi geçirerek vefat etti. Ercan abimiz de Zeki abimizin kalp krizi geçirmesine yardımcı olurken etkilenip o da vefat ediyor. Yani aynı anda, iki kişinin birden gitmesi... Hala o dakikadan itibaren durakça hepimiz şoktayız. Böyle bir olayı ilk defa yaşıyoruz. Kırk yıl düşünsem aklımın ucundan böyle bir olay geçmez." ifadelerini kullandı

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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