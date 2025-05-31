İzmir'de Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 5 Gözaltı

İzmir'de Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 5 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 29 Mayıs'ta saat 16.30 sıralarında Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Adnan Özdemir idaresindeki otomobile, bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırgan suç aleti ile birlikte kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde araçtaki motosiklet tamircisi sürücü Adnan Özdemir (61), Abdullah Altun ve Fatma Altun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Miraç Altun (4), Adnan Özdemir'in gelini Ayşe Özdemir (32) ve oğlu Ahmet Ege Özdemir (1) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin K.K. olduğunu belirledi. Ekipler, adresi tespit edilen K.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

GÖZALTI SAYISI 5'E ÇIKTI

Olayda yaşamını yitirenlerin cenazeleri ise yakınları tarafından teslim alındı. Hayatını kaybeden 3 kişi, dün Torbalı ilçesinde toprağa verildi. Soruşturmayı kapsamında jandarma ekipleri, K.K.'ye yardımcı oldukları gerekçesiyle 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylelikle gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

SALDIRI KAMERADA

Bu arada saldırgan K.K.'nin pompalı tüfekle otomobildekilere ateş ettiği anlar, çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; K.K.'nin eline pompalı tüfekle otomobilde bulunanlara art arda ateş ettiği ve saldırının ardından koşarak uzaklaştığı görüldü. Öte yandan olayın, 2023 yılında işlenen bir cinayetin intikamını almak için gerçekleştiği önü sürüldü. Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.K., B.B. ve A.S.B. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü

Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Justin Bieber seneler sonra babasını affetti

Duygusal adım! Seneler sonra babasına kapılarını açtı
Asgari ücret için uzman isimden umutlandıran yorum

Asgari ücret için uzman isimden umutlandıran yorum
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm

Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Papara'da POS krizi nedeniyle iş yerleri ve öğrencilerin mağduriyeti büyüyor

Papara'da POS krizi! Mağduriyet günden güne büyüyor
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.