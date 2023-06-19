İzmir''''''''''''''''''''''''''''''''de sağanak yağış hayatı felç etti! Araçlar suya gömüldü

İzmir'in Balçova ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle su taşkınları meydana geldi, çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi. Göle dönen yollarda suya gömülen araçlar bulundukları yerden ekipler tarafından kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün İzmir için yaptığı sağanak yağış uyarısı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Balçova ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış yolları göle çevirirken, Bahçelerarası bölgesinde bulunan bir alt geçit yağmur sularıyla doldu.

5 ARAÇ SULARA GÖMÜLDÜ

İtfaiye ekipleri yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatarak araçları kurtarma çalışmalarına başlattı. Belediye ve itfaiye ekiplerinin suları tahliye etmesinin ardından, sel sularına gömülerek mahsur kalan 5 araç bulunduğu yerden kurtarıldı.

TRAFİK BİR SÜRE KAPANDI

Araçlarda maddi zarar meydana gelirken, bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından tekrardan açıldı.