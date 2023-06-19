Üye Girişi
Haberler

İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! Araçlar suya gömüldü

Güncel Haberler

İzmir'in Balçova ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle su taşkınları meydana geldi, çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi. Göle dönen yollarda suya gömülen araçlar bulundukları yerden ekipler tarafından kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün İzmir için yaptığı sağanak yağış uyarısı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Balçova ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış yolları göle çevirirken, Bahçelerarası bölgesinde bulunan bir alt geçit yağmur sularıyla doldu.

İzmir''''''''''''''''''''''''''''''''de sağanak yağış hayatı felç etti! Araçlar suya gömüldü

5 ARAÇ SULARA GÖMÜLDÜ

İtfaiye ekipleri yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatarak araçları kurtarma çalışmalarına başlattı. Belediye ve itfaiye ekiplerinin suları tahliye etmesinin ardından, sel sularına gömülerek mahsur kalan 5 araç bulunduğu yerden kurtarıldı.

İzmir''de sağanak yağış hayatı felç etti! Araçlar suya gömüldü

TRAFİK BİR SÜRE KAPANDI

Araçlarda maddi zarar meydana gelirken, bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından tekrardan açıldı.

İzmir''''''''''''''''de sağanak yağış hayatı felç etti! Araçlar suya gömüldü

İzmir''''''''de sağanak yağış hayatı felç etti! Araçlar suya gömüldü

İzmir''''de sağanak yağış hayatı felç etti! Araçlar suya gömüldü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak - Güncel

İtfaiye Tragger 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title