Haberler

İzmir'de Nakliye Asansörü Faciası: 9 Yaşındaki Ebrar Aktaş Hayatını Kaybetti

İzmir'de Nakliye Asansörü Faciası: 9 Yaşındaki Ebrar Aktaş Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Menderes ilçesinde bir nakliye asansöründen düşen koltuk, 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın üzerine düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili üç firma çalışanı gözaltına alındı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş (9) hayatını kaybetti.

Olay, dün Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta meydana geldi. H.Y.'ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, bu sırada apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş'ın üzerine düştü. H.Y.'nin yeğeni olan Aktaş, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ebrar Aktaş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında firma çalışanları A.H.M, E.G. ve M.G. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe'de kongreye damga vuran anlar! Oy vermek için hücum ettiler

Kongreye damga vuran anlar! Maça gider gibi sandığa hücum ettiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kritik açıklama bugün! İngiltere, Filistin devletini resmen tanıyacak

Netanyahu'ya soğuk duş! Başbakan kararı bugün resmen duyuracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.