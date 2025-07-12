İzmir'de Koruma Altındaki Genç Aslan 'Pars', Yetişkin Aslan Tarafından Öldürüldü

İZMİR'in Torbalı ilçesinde çiftlikte ele geçirildikten sonra Büyükşehir Belediyesi Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altına alınan ve ismi sosyal medyada yapılan anketle belirlenen genç aslan Pars, yetişkin bir aslan tarafından öldürüldü.

Mart ayında güvenlik güçleri tarafından Torbalı'da bir çiftliğe yapılan baskında ele geçirilen ve yaklaşık 10 aylık olduğu tahmin edilen aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Uygun olmayan koşullarda tutulduğu ve yalnızca kedi mamasıyla beslendiği belirlenen aslan, 1 ay boyunca karantinada tutuldu. Aslan için uygun beslenme programı hazırlandı, bağışıklığının güçlenmesi için gerekli tedaviler uygulandı. Aslanın ismini ise İzmirliler koydu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği çevrim içi anketle yavru aslana 'Pars' adı verildi.

İddiaya göre geçen hafta Pars, adaptasyon sürecinin son aşamasında yetkililerce yetişkin aslanların bulunduğu ana bölmeye bırakıldı. Buradaki yetişkin aslanların lideri olduğu belirtilen aslan, Pars'a saldırdı. Kafa travması geçirdiği tespit edilen Pars kurtarılamadı.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Pars'ın ölümünün ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yasa dışı olarak insan eliyle bakıldığı ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından el konulan ve 10 aylıkken İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirilen genç erkek aslan Pars'ın muayenelerinde raşitizm bulgularına ve iç-dış parazitlere rastlanmıştı. Hemen tedavisine ve çok özel bir adaptasyon sürecine başlanmıştı. Onun için uygun beslenme düzeni oluşturuldu, davranışsal gelişimi izlendi. Bariyer arkası tanıştırmalarla diğer aslanlarla bağ kurması sağlandı. EAZA (Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği) yetkililerinin önerileri doğrultusunda süreç dikkatle yürütüldü. Her canlı doğal ortamında, kendi türüyle ve kendi koşulları içinde yaşama hakkına sahiptir. Pars, adaptasyon sürecinde sürüdeki başka bir aslanın ani saldırısı ile ağır bir kafa travması geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı" ifadelerine yer verildi.