Önce başkanı ölümle tehdit etti sonra belediye binasına saldırdı

İzmir'de Kiraz Belediyesi binasına, dün saat 22.30 sıralarında taşlı saldırıda bulunuldu. Binanın camı kırılırken, ihbarla adrese polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Güvenlik görevlileri ve polis ekiplerinin müdahalesiyle şüpheli A.B., kaçamadan gözaltına alındı.

İLK VUKUATI DEĞİL

A.B.'nin daha önce de belediye binasında taşkınlık çıkardığı ve sosyal medya hesabından Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun'u ölümle tehdit ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI BULUNUYOR"

Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, Kiraz Belediyesi binasına taşlı saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Coşkun, "Dün akşam belediye binamıza yönelik bir saldırı gerçekleşti. Bu arkadaşımızın daha önce de benzer davranışları olmuş ve psikolojik sorunları bulunuyor. Bu kişinin sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Bizim açımızdan doğrudan bir tehdit unsuru söz konusu değil; ancak kendisine gerekli hukuki süreç uygulanacaktır. Daha önce beni ziyaret etti ve o sırada belediye başkan adayı olduğunu söyledi. Biz de kendisine hayırlı olsun temennisinde bulunduk. Bazı vatandaşlara karşı taşkınlıklar çıkardığını biliyoruz. Facebook'tan tehdit gibi paylaşımlarda bulunmuş; doğrudan bize bir tehditte bulunmadı, biz bunu tehdit olarak kabul etmiyoruz. Kötü biri değil, ancak psikolojik sorunları var. Aslında hakkında mahkeme kararı bulunuyor. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmiş, ancak hastanede yer olmadığı için geri bırakılmış" dedi.

