İzmir'de Kahramanmaraş Depremlerinde Hayatını Kaybedenler İçin Anma Töreni Düzenlendi

İzmir'de 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.

İzmir İktisat Kongre Binası'ndaki törende Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından hayatını kaybedenler için dua edildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, burada yaptığı konuşmada, deprem sırasında Adana Valisi olarak görev yaptığını hatırlattı.

Deprem anını halen unutamadığını belirten Elban, şöyle konuştu:

"Öyle bir sarsıntı başladı ki inanın saatlerce sürmüş gibi bitmek bilmiyordu. Sarsıntının şiddeti yüksekti, neredeyse evde ses gelmeyen yer yoktu. Bu süreç o kadar uzun sürdü ki diğer illerimizde 2 dakikaya yakın sürdü. Adana ova olduğu için 13 saniye daha uzun sürdü. Depremde Adana'da 418 vatandaşımızı kaybettik. Kısa sürede depremzede olduğumuzu unutarak bölgedeki diğer illere destek verdik."

Elban, Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle 28 Ocak'tan bu yana 1000'in üzerinde depremin olduğunu hatırlatarak, bu anlamda ilgili kurumlarla çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Santorini Adası civarındaki deprem hareketliliğinin doğrudan kenti etkilemesinin beklenmediğini aktaran Elban, tsunami riskine ilişkin ise "Bu da sadece insanlara endişe vermek ya da popüler olmak için yapılan açıklamalar. Öyle bir tsunaminin ilimiz kıyılarına ancak yarım metre, 60 ve 70 santimlik bir dalga oluşturacağı tahmin ediliyor. Zaten mevsim itibarıyla şu anda yarım metrelik, 1 metrelik, 1,5 metrelik dalgalar her gün var." diye konuştu.

Elban, depremle ilgili vatandaşların ilgili kurumların açıklamalarına itibar etmesini istedi.

İzmir Valiliği olarak yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgiler veren Elban, şunları kaydetti:

"Hazırlıklarımıza istinaden hem AFAD Başkanlığımızda hem de bilim insanlarıyla koordineliyiz. AFAD Başkanlığımız bize takviye olarak dün de dahil olmak üzere yeni ekipler gönderdi. Erken uyarı sistemleriyle ilgili araç-gereçler geldi, onlar da burada. İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında bütün faaliyetlerimizi ve yapmış olduğumuz tüm planlarımızı sürekli güncel olarak kontrol ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın imkan ve kabiliyetlerini, araçlarını personellerini sürekli takip ediyoruz."

Elban, İzmir'in bir deprem kenti olduğunu anlatarak, yapı stogunun mutlaka hızla yenilenmesi gerektiğini aktardı.

AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci ise yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.

Etkinlikte, depremlerin etkilediği kentlerde yapılan arama ve kurtarma çalışmalarını anlatan filmi izleyen bazı görevliler duygusal anlar yaşadı.

Tören sonunda AFAD tarafından akreditasyon belgesi verilen arama ve kurtarma ekiplerine armaları takdim edildi.

Törene Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AFAD Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Altan İnanç ve ilgileler katıldı.