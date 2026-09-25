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Irak Başbakanı, Türkiye, Ürdün ve Suriye hattındaki enerji koridoru için çalışıyor

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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, BM Genel Kurulu'nda ülkesinin enerji hatlarını geliştirmeyi ve ihracat güzergahlarını çeşitlendirmeyi hedeflediğini söyledi. Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorları için çalıştıklarını belirtti.

BAĞDAT – Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ülkesinin petrol ihracat güzergahlarını çeşitlendirmeyi ve enerji hatlarını geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorlarının geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Zeydi, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap etti.

Enerji hatları ve bağlantı koridorlarının geliştirilmesinin Irak'ın enerji güvenliğine katkı sağlayacağını ve arz güzergahlarının çeşitlendirilmesine imkan vereceğini ifade eden Zeydi, Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorlarının geliştirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Zeydi, Kalkınma Yolu Projesi'nin tüm komşu ve dost ülkelerin ortaklığına açık olmasını istediklerini kaydederek, ekonomik çıkarların bölgesel refahın oluşmasına katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki misyonunun sona ermesiyle birlikte stratejik ortaklarla ilişkilerde de yeni bir döneme geçileceğini aktaran Zeydi, askeri iş birliğinden ekonomik ve kalkınma odaklı iş birliğine geçmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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