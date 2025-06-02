İzmir'de işçiler grevin 5'inci gününde

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de 23 bin çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinin tıkanması sonucunda başlayan grev 5'inci günde de sürüyor.

Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) yetkilileri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de örgütlü DİSK/Genel-İş İzmir 1-2-3-9 No'lu şube yönetiminin 26 Mayıs'ta yaptıkları TİS görüşmelerinde uzlaşıya varılamadı. Görüşmede en son yüzde 29,16'lık zam teklifi, çalışanlar tarafından kabul edilmedi. Bu durumun ardından İZELMAN ve İZENERJİ'ye bağlı 23 bin işçi, 28 Mayıs itibarıyla greve başladı.

Grevin 5'inci gününde işçiler Konak Pier'de bir araya bir araya geldi. Sabah saatlerinde toplanan çalışanlar slogan ve halaylar eşliğinde eylemlerini sürdürdü. Çalışanlar, Konak Pier alanından Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. İşçiler zaman zaman da oturma eylemi yaptı.

'GELİN BU İŞİ MASADA ÇÖZELİM'

Cumhuriyet Meydanı'nda açıklamada bulunan DİSK/Genel-İş İzmir 2 No'lu Başkanı Ercan Gül, "5 gündür onurlu bir şekilde ekmeğimizi büyütmek için mücadele ediyoruz. Tek talebimiz eşit işe eşit ücret almak, bu da bizim en doğal hakkımız. Bunu aylarca dile getirdik. Bizi anlamayanlar, bizden anlayış bekliyorlar. Kendilerine yöntemler arıyorlar. Gelin bu işi masada çözelim. Dün Cemil Başkan bir restoranın önünden hiç tanımadığımız kişilerle gelip, çöp topluyor. Bu greve zarar vermeye çalışıyorlar, bizi oyuna getirmeye çalışıyorlar. Sabırlı, sakin olacağız. Binlerce emekçinin ailesine götüreceği kazanımlara hiç kimse zarar veremeyecek. Israrla ve ısrarla bizi kaosa sürüklemek istiyorlar" dedi.

'BİZ SİZDEN SAĞDUYU BEKLİYORUZ'

DİSK/Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Engin Topal ise "İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihine baktığımızda böyle bir şeyle hiç karşı karşıya kalmamıştık. Düşünün ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Alsancak'ta çöp topluyor. Alsancak'a yürüyüp, sanki bu şehrin patronu gibi davranmaya hakkınız yok. Biz Anayasadan gelen hakkımızı kullanıyoruz. Siz bu davranışınızla anayasal hakkımızı çiğneyip, suç işliyorsunuz. Belediye bürokratları bizi greve zorladı. Şimdi 'bütçe' diyorlar. Sizden fazlasını değil, sağduyu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'İŞİNİ YAPMAK İSTEYENLERE ENGEL OLMAK SUÇTUR'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da grev sürecine ilişkin Bornova Belediyesi Nikah Dairesi'nde basın toplantısı düzenledi. Grev nedeniyle çevre ve insan sağlığına zarar veren, hijyen açısından uygun olmayan bir ortamın yaşandığını söyleyen Başkan Tugay, birkaç gün sonra Kurban Bayramı'nda kurban satış alanlarının temizliği açısından konuya önem verdiklerini dile getirdi. "Dün akşam plansız bir saha temizlik çalışması oldu. Kötü görüntüyü görünce belediye başkanı olarak 'Buna izin veremem' dedim. Grevde olmayan bazı arkadaşları çağırarak temizliğe başladık. Şube başkanı, 'Bunu yapamazsınız' dedi. Greve katılmama kararı almış çalışanlara da saygı duymalısınız. Onları sendikadan atmakla tehdit edemezsiniz. İşini yapmak isteyenlere engel olmak suçtur. Bununla ilgili hukuki sonuç işinizi kaybetmeye kadar gidebilir" dedi.

'GÖRÜŞME MASAMIZ AÇIK'

Başkan Tugay, şöyle devam etti:

"İzmir halkı, Türkiye'nin tamamı bu olayda haklılığımızı anladı, yaptığımızı onayladı. Görüşme masamız açık. Her görüşme talebine olumlu yanıt veriyoruz. İBB'nin masaya koyduğu rakamlar Türkiye'de belediye çalışanlarına verilmiş en yüksek rakamlardır. Hiçbir yerde daha yüksek bir rakam teklif edilmemiştir. Göreve gelmeden önce önceki belediye başkanının diğer sendikalarla imzalamış olduğu sözleşmede yaptığı ölçüsüz bir artıştır. Onu gerekçe göstererek talepte bulunuyorlar. 23 bin kişiyi kapsayan böyle bir toplu iş sözleşmesinde eğer o rakamları verirsek bunu İBB'nin bütçesinin kaldırması mümkün değil."

'TÜRKİYE'DE EN İYİ TEKLİFİ VERDİK'

Konuşmasında geçen ağustos ayında yüzde 7'lik bir artış da yaptıklarını anlatan Başkan Tugay, "Şu anda masada ilk 6 ay için önerilen yüzde 30'luk artış yüzde 7 ile birlikte yüzde 37 oranına tekabül ediyor. Memur maaş artışları, asgari ücret ve emekli maaşlarını biliyorsunuz. Türkiye'de en iyi teklifi verdik. Maalesef birilerinin siyasi fırsatçılığına dönüştü. İBB'yi sendikal haklara karşı olan insanlar gibi göstermeye çalışıyorlar. İşçimizle hiçbir sorunumuz yok. Burası bir fabrika değil. 4,5 milyon insanın tamamına hizmet götürmemiz lazım. Halkımızı bizimle dayanışma içinde olmaya davet ediyorum. Bu yürekten bir çağrıdır. Mantıksız, saygısız hiçbir tutumun içinde olmayacağız. Sorumsuz bir kararın altına imza atmayacağız. Sorumluluk sendikadadır. Çalışanların bu durumu doğru değerlendirmesini ihtiyacımız var. Çözüm budur. Gerçekleşeceğine dair umudum var. Çözümsüzlük noktasına götürmek isteyen olursa hukuk içinde gereğini yaparız" dedi.

'ŞOFÖR NEREDEYSE BELEDİYE BAŞKANINDAN YÜKSEK ALIYOR'

Başkan Tugay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Net en düşük 59 bin liradan başlayan 76 bin liraya çıkan bir teklifte bulunduk. 'Yetmez' dediler. Ücreti net en düşük 65 bin liradan en yüksek 80 bin liraya çıkardık. Eylülde yüzde 10 zam dedik. Teklifimiz bu. Verebildiğimiz en yüksek rakam bu. Bundan fazlasını kimse bizden istemesin. Ama eylülde mesailerle beraber 88 bin liralık hizmet en az 100 bin lirayı bulacak. Otobüs şoförleri uzun saat çalışınca bu parayı alıyor. Şoför, neredeyse belediye başkanından yüksek maaş alıyor. Bunun etik bir sınırı olmalı. Genel İş'in neyin altına imza attığına bir bakın. Sadece bizim belediye çalışanlarımızın iyi ücret almasıyla Türkiye'nin sorunu çözülmeyecek. İzmir'in çöpe boğulmasıyla sorun çözülmeyecek. Bizim sayemizde burada örgütlendiniz. Biz sizin dostunuzuz. Bu haksızlığı nasıl yaparsınız? İzmir bunu hak etmiyor. İzmir'i de İBB'yi de önünüzde diz çöktürtmeyeceğim."