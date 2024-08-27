İzmir'de çocuklarını öldüren baba boşanma aşamasındaki eşine 'Sen büyük bir olayı duyacaksın' demiş
İzmir'in Bornova ilçesinde kızları öldüren Vesim Şimşek'in boşanma aşamasında olduğu ortaya çıktı. Şimşek'in intihar ettiği olayda, yakınları ve vatandaşlar cenazeleri taşıdı.
Yazı işleri müdürlerine
Haberimizde çocuklarını vurup intihara kalkışan babanın ismi sehven 'Vesih' olarak yazılmıştır. Doğrusu 'Vesim' olacaktır…
EŞİYLE BOŞANMA AŞAMASINDAYMIŞ
İzmir'in Bornova ilçesinde kızları Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira Şimşek'in (14) öldürüp, Hiranur Şimşek'i (11) de ağır yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan Vesim Şimşek'in, eşi Naciye Şimşek ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. 2 yaşındaki Ceylin'in ağzında emzikle ölü bulunduğu belirtildi. Şimşek ailesinin yakınları ve vatandaşlar, cesetleri yaklaşık 2 kilometre boyunca engebeli olduğu için olay yerine giremeyen cenaze aracına elleriyle taşıdı. Cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
EŞİNE, 'SEN BÜYÜK BİR OLAY DUYACAKSIN' DEMİŞ
Ölenlerin yakınlarından Mustafa Karataş (56), "Eşi 2,5 ay önce boşanma davası açtı. Bunalımdaydı. Eşiyle son konuşmasında, 'Sen büyük bir olayı duyacaksın' demiş. Çok üzgünüz" dedi.
Kadir ÖZEN/İZMİR,