İzmir'de Belediye Çalışanına Saldırı: İki Genç Tutuklandı

İzmir'de Belediye Çalışanına Saldırı: İki Genç Tutuklandı
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İzmir'in Balçova ilçesinde bir belediye çalışanına saldırdığı gerekçesiyle 17 yaşındaki iki kız, tutuklandı. Olay anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, yaralanan çalışan hastaneye kaldırıldı.

İZMİR'in Balçova ilçesinde, belediye çalışanı Mustafa Ç.'ye saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Simge K. (17) ve Tuana B. (17), tutuklandı. Olay anı, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Ata Caddesi'nde meydana geldi. Balçova Belediyesi çalışanı Mustafa Ç. ile Simge K. ve Tuana B. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflardan biri Mustafa Ç.'ye temizlik fırçasının sapıyla vururken, diğeri ise motosikletini düşürüp, üzerindeki malzemeleri tekmeledi. Kavgayı ayırmak isteyenlere de engel olan ikili, bir kadını itip yere düşürdü, başka kadını ise tekmeledi.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralanan Mustafa Ç., sağlıkçılar tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavisinin ardından taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Öte yandan olay anı, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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