4 gündür devam eden grev İzmir'i dev bir çöp yığınına çevirdi

4 gündür devam eden grev İzmir'i dev bir çöp yığınına çevirdi
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4 gündür devam eden grev İzmir'i dev bir çöp yığınına çevirdi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin grevi, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle devam ediyor. Grev, temizlik ve ulaşım hizmetlerini aksatırken, şehirde birçok noktada çöp yığınları oluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev, 4. gününde devam ediyor.

KENTTEKİ HİZMETLER AKSADI

İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çeşitli hizmet alanlarında görev yapan Genel-İş Sendikasına üye işçilerin grevi, kentteki hizmetleri aksatıyor. İşçilerin eylemi nedeniyle aksayan hizmetler arasında temizlik ve ulaşım da bulunuyor.

İzmir'de 23 Bin İşçinin Grevi Dördüncü Gününe Girdi

ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU

Kentin çeşitli noktalarında Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki alanlarda, çöplerin toplanmaması nedeniyle çöp yığınları oluştu. Kaldırım ve yollara taşan çöpler, kirliliğe ve kötü kokuya neden oldu. Kentte belediye otobüsleriyle verilen toplu taşıma hizmeti de aksıyor. Az sayıda yapılan seferler duraklarda bekleme süresini artırdı.

İzmir'de 23 Bin İşçinin Grevi Dördüncü Gününe Girdi

ULAŞIM FAALİYETLERİ DE AKSADI

Greve çıkan işçilerin görev aldığı hizmetler arasında temizlik ve ulaşımın yanı sıra park ve bahçe, fen işleri, mezbaha, kreş, aşevleri ve otoparklar da bulunuyor.

İzmir'de 23 Bin İşçinin Grevi Dördüncü Gününe Girdi

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev başlatmıştı.

İzmir'de 23 Bin İşçinin Grevi Dördüncü Gününe Girdi

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMASUMANE3438:

belediye başkanı sonuna kadar haklı bu konuda validen çok maaş istemek ne demek CHP diye atıp tutmayin biraz adaletli olun

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Haber YorumlarıSaygın Doğru:

izmirli çamur türk der ki izmir de yaşamanın bir bedeli var

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Çöpleri hükümet toplatmıyodur canım.Chp li belediye nin hiçbir suçu yok. Özgür bey belediye başkanına iki laf etsene. Niye edemiyosun.Hani sen işçinin, emekçinin yanındaydın.

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Haber YorumlarıHOZKAN:

Hak edilmişlik...

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Haber YorumlarıDağıstan:

80.000 lira maaş ne ya ! Bize refa görülen bir ay boyunca asgari ücretin de altında maaşla yaşamak...Adalete bak...

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