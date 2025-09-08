2 polisin şehit olduğu karakol saldırısıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'nde pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit oldu, 2 polis memuru da yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli E.B. (16), düzenlenen operasyonla yaralı olarak yakalandı.

Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde sabah saatlerinde Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne giden E.B., pompalı tüfekle nöbet kulübesine ateş etti. Burada görevli polis memuru Hasan Akın şehit olurken, silah sesleri üzerine merkezde görevli polisler, saldırgana müdahale etti. Polislerle saldırgan arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir de şehit oldu. İhbar üzerine merkeze sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı ile elinden yaralanan bir sivil vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Amilağ'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

YARALI YAKALANDI

Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri bölgede operasyon düzenledi. Operasyonda saldırgan E.B., yaralı olarak yakalandı. E.B., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

BAKAN YERLİKAYA : 2 POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun. İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1'inci Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, polis memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere polis memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B. (16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.

8 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını, 2 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

"BABASININ 10 SENE ÖNCE ALDIĞI BİR POMPALI TÜFEK"

Saldırının ardından polis merkezine gelen İzmir Valisi Süleyman Elban, açıklamalarda bulundu. Elban, "16 yaşında lise 3 öğrencisi daha önce herhangi bir suç kaydı olmayan bir kişi tarafından saldırı düzenleniyor. Nöbet kulübesine ilk ateş açılıyor ve orada maalesef bir polis memurumuz açılan ateşte yaralanıyor ve orada şehit oluyor. Daha sonra yakalamaya yönelik yapılan çalışmalar sırasında yine orada lojmanda ikamet eden polis başmüfettişi arkadaşımız da çıkan çatışmada şehit oluyor. 1 polis memuru arkadaşımız, 1 başmüfettişi arkadaşımız çıkan çatışmada şehit oldu. 2 polis memurumuz hastanede tedavi altına alındı. Burası yoğun bir sokak, 1 vatandaşımız çıkan çatışmada elinden hafif şekilde yaralandı. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Üzgünüz, polis teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Olayı çok yönlü araştırıyoruz. Tam olarak netleştirdiğimizde detaylı bilgileri paylaşacağız. Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Bu sokakta oturuyor. Suç kaydı bulunmuyor, suç sebebiyle gözaltına alınmışlığı bulunmuyor. Karakola şikayet yok, suç kaydı ya da UYAP kaydı yok. Bol miktarda pompalı tüfek mermisi de görmüşsünüzdür. Babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek" diye konuştu.

YAKALANMA ANI KAMERADA

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren yüzü maskeli E.B.'nin pompalı tüfek ve sırt çantasıyla merkeze girdiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca E.B.'nin yakalanma anı cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, çok sayıda pompalı tüfek fişeğinin şüphelinin etrafına saçıldığı görüldü.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezinde 2 polisin şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturmaya başlanmış, 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 6 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İzmir 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin 08.09.2025 tarih ve 2025/10353 D. iş sayılı kararı ile meydana gelen silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak görsel, yazılı ve internet ortamındaki her türlü medyada yayın yasağı konulmasına karar verilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir" denildi.

SALDIRIYLA İLGİLİ 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezinde 2 polisin şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren E.B. ile babası N.B. ve annesi A.B.'nin ardından soruşturma kapsamında 2 arkadaşı daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 5'e çıktı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli dahil toplam 5 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

"BİZE DOĞRU SES BOMBASI ATTI"

Mahallede oturan Ahmet Babacan yaşananları anlattı. Babacan, "Sabah silah seslerini duydum. Sonra bir komşumun 'Karakola saldırı var' diye seslendiğini duydum. Balkona çıkınca karşı komşum 'Sizin balkonun altında' dedi. İşaret edince komşuma da sıktı, yaralandı. Sokağın sonuna doğru koşmaya başladı. Biz de görünce aşağıya indik. Arkasından gelen bir polis vardı. Polisimiz de vuruldu. Bir sivil polis daha geldi. Gelen polisimiz de sıkmaya başladı. Karşılıklı çatışma çıktı. Biz arkasındaydık. İşaret ediyorduk.

Burada deyince, bize doğru ses bombası attı. Elinde tüfek vardı. Tüfeğin ya kurşunu bittiği için ya da vurulduğu için yerde hareketsiz halde durdu ve çantasından bir şeyler çıkarmaya uğraşıyordu. O süreçte de üzerine çullandık, yakaladık. Polislere teslim ettik. Saldırganın babasını tanıyoruz, efendi biri 15 seneden beri burada oturuyor. Hatta babasının haberi yoktu. Babasını uyandırdık. Babasının haberi dahi yoktu. Arabaya gelip görünce babası yıldı, kaldı. Pompalı tüfek babasının ruhsatlı tüfeğiymiş. Yaklaşık 40-50 tane mermi vardı. Bıçağı vardı. Kapüşon takmıştı" dedi.