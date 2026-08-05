İzmir'de İhaleye Fesat Soruşturmasında 2 Yeni Gözaltı

İzmir'de mayıs ayında 4 kişinin tutuklandığı İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ'ye yönelik yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili ihaleye fesat karıştırma suçunu örgütlü olarak işleyen 4 şüphelinin 23 Mayıs'ta tutuklandığı hatırlatıldı.

Soruşturmanın devamında, tutuklulardan Egeşehir'in genel müdürü Süleyman Ekinci ile bağlantıları tespit edilen 2 şüphelinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla Diyarbakır ve Malatya'da gözaltına alındığı aktarıldı.

Şüphelilerden birinin Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba olduğu belirtildi.

Soruşturma

Soruşturma dosyasında, Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ Genel Müdürü Ekinci'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çeşitli kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle katıldığı ileri sürülen Erensan İnşaat firmasıyla ticari ilişkisinin mercek altına alındığı ifade edilmiş, söz konusu firmanın İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ndeki 3. ve 4. etap projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından, yapı denetim süreçlerinin Egeşehir Yapı tarafından yürütüldüğü, böylece aynı yapının hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında etkili olduğu iddia edilmiş, bu durumun da "çıkar ilişkisi" ve "usulsüz denetim mekanizması" yönünden adli incelemeye tabi tutulduğu belirtilmişti.

Gözaltına alınan Süleyman Ekinci ile Erensan İnşaat yetkilisi S.E, Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret AŞ yetkilisi M.Ö. ile dönemin İZBETON Genel Müdürü H.S. 23 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Kaynak: AA