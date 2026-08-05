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Mohamed Salah'ın Türkiye'ye geliş saati belli oldu! Trabzonspor resmen açıkladı

Mohamed Salah'ın Türkiye'ye geliş saati belli oldu! Trabzonspor resmen açıkladı
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Trabzonspor, transfer görüşmelerine başladığı Mohamed Salah'ın bugün saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geleceğini duyurdu. Mısırlı yıldızın aynı gün Trabzon'a geçmesi bekleniyor.

  • Trabzonspor, Mohamed Salah'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
  • Mohamed Salah'ın bugün saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapması ve akşam saatlerinde Trabzon'a ulaşması planlanıyor.
  • Trabzonspor'un Salah ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı; 5 milyon euro imza parası, yıllık 17 milyon euro garanti ücret ve forma satış gelirinin yüzde 20'sinin oyuncuya verileceği öne sürüldü.

Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde yer alan Mohamed Salah transferinde resmi süreç başladı. Bordo-mavili kulüp, Mısırlı yıldızın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirirken, oyuncunun Türkiye'ye geliş programını da açıkladı.

SAAT 12.00'DE İSTANBUL'DA OLACAK

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Mohamed Salah'ın bugün saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacağı belirtildi.

Kulüp açıklamasında, "Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a ulaşması planlanmaktadır. Trabzon'daki karşılama programına ilişkin saat ve diğer detaylar gün içerisinde kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

TRANSFER KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada ise, "Profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleriyle transfer sürecini resmen duyurdu.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Trabzonspor, Mohamed Salah ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Haberde bordo-mavililerin Mısırlı yıldıza 5 milyon euro imza parası ve yıllık 17 milyon euro garanti ücret ödeyeceği öne sürüldü. Anlaşmada ayrıca satılacak Mohamed Salah formalarından elde edilecek gelirin yüzde 20'sinin oyuncuya verileceği iddia edildi.

Alper Kızıltepe
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