İzmir Barosu'ndan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Açıklaması: ""Haksızlığa Uğrayan Tek Bir Kadın Dahi Kalmayana Dek Direneceğiz"

İzmir Barosu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında baro önünde basın açıklaması düzenledi. Son 1 yılda 240 şüpheli kadın ölümünün yaşandığı belirtilen açıklamada, “Kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet temelli şiddetin önlenmesi, devletin yükümlülüğüdür. Ancak hiçbir koruyucu ve önleyici tedbir, gereği gibi uygulanmamaktadır” denildi.

İzmir Barosu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında baro önünde basın açıklaması düzenledi. Son 1 yılda 240 şüpheli kadın ölümünün yaşandığı belirtilen açıklamada, "Kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet temelli şiddetin önlenmesi, devletin yükümlülüğüdür. Ancak hiçbir koruyucu ve önleyici tedbir, gereği gibi uygulanmamaktadır" denildi.

İzmir Barosu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle baro önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama sırasında, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Boşanmayı değil, şiddeti engelle" sloganlarının atıldığı basın açıklamasında, "Kadın dayanışması yaşatır", "Şiddete karşı yanınızdayız" dövizleri taşındı.

"KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET HALA YAKICI BİR SORUN"

Basın açıklamasını okuyan İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi Üyesi Avukat Elif Musluoğlu, şunları söyledi:

"Bugün 25 Kasım 2023. 1940'tan 1961'e kadar Dominik Cumhuriyeti'ni yöneten diktatörlüğe karşı mücadele veren Mirabel Kardeşler, 25 Kasım 1960 tarihinde diktatörlüğün askerleri tarafından acımasızca katledilmiştir. Kardeşlerin ölümünden sonra direniş güçlenmiş, bir yıl sonra diktatörlük yıkılmıştır. İnsan hakları ve demokrasi mücadelesinde simgeleşen kadınlar olan Mirabel Kardeşler'in anısına Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1999 yılında, 25 Kasım'ı "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarası Mücadele Günü" ilan etmiştir. O günden bu güne yıllar geçse de, diktatörlüklere ve onların eril zihniyetlerine karşı mücadeleler halen dünyanın her yerinde sürmektedir. Bugün hala kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet temelli şiddet, yakıcı bir sorun olarak karşımızda duruyor. Hala 'Erkek vuruyor, devlet onu koruyor' diye bağırmaya devam ediyoruz.

"KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜĞÜDÜR"

Buna karşılık siyasi iktidar, 'Aile Şurası' düzenleyerek 'Önemli olan ailedir; erkek döver de sever de; kadınlar eşlerini hoş tutmalı, şiddete katlanmalıdır' mesajları iletmeye devam ediyor. Kadının evlilik birliği içerisinde uğradığı şiddeti yok sayarak bu şiddetten kurtulmasının önünde engel teşkil eden politikalar üreten devlet, tüm bu şiddetin failidir. Boşanma kararı verip kararını hayata geçirmek için adım atan kadının adliye koridorlarında vahşice öldürülmesinin faili olduğu gibi. Çünkü kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet temelli şiddetin önlenmesi, devletin yükümlülüğüdür. Ancak hiçbir koruyucu ve önleyici tedbir, gereği gibi uygulanmamaktadır. Bu yüzden "Boşanmayı değil şiddeti önle" diyoruz.

"KADINLAR ŞİDDET DÖNGÜSÜNDEN KURTULAMIYOR"

Evlilik birliği içerisinde yaşanılan ekonomik şiddet, boşanma sonrasında insanca bir yaşam sürme imkanı olmayan miktarda nafakalarla devam ediyor. Bu durumu düzeltmek bir yana, boşanma nedeniyle yoksulluğa düştüğü için nafaka talep eden kadınları açgözlü olarak gören zihniyet besleniyor, nafaka hakkı yok edilmeye çalışılıyor. Böylece kadınlar şiddet içeren evliliklere hapsediliyor, kendi hayatlarına dair karar almalarının önüne geçiliyor ve kadınlar şiddet döngüsünden kurtulamıyor. Evlilik birliği içinde ortak olan velayet boşanma gündeme geldiğinde erkek eş tarafından psikolojik ve ekonomik şiddet unsuru haline geliyor. Çocuklar, üstün yararları gözetilmeksizin velayet sürecinde şiddetin hem öznesi hem nesnesi haline getiriliyor. Velayet talebi bulunan kadınlar şiddet tehdidi ile yıldırılıyor, velayet talebi ortadan kalktığında ise "kötü anne" olmakla suçlanıyor.

"SON 1 YIL İÇİNDE 240 ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ"

'Kadın cinayetleri politiktir' diyoruz. Çünkü biliyoruz; İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığından beri 800'den fazla kadın öldürüldü. Son bir yıl içinde 240 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Siyasi iktidarın kitlesini ve en nihayetinde oylarını konsolide etme çabası, kadınların hayatlarına mal oluyor. Kadınlar her gün İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının verdiği güvenceye dayanan erkekler tarafından sokak ortasında, evde, hatta adliyede öldürülüyor. Failler yargılanması gerekirken yargılanan öldürülen kadınların kadınlığı, anneliği, namusu oluyor. Bu yüzden söylemeye devam ediyoruz: Erkek adalet değil, gerçek adalet istiyoruz.

"ÖLDÜRÜLEN KADINLARIN HİÇBİRİNİN İSMİNİ UNUTMAYACAĞIZ"

Eril zihniyetin tozunu bırakmayana dek mücadelemizi sürdürecek, kadın cinayetlerinin politik olduğunu, katledilen kadınların istatistiki veri değil; birer can olduğunu, sadece kadın olmamızdan ötürü öldürüldüğümüzü haykırmaktan geri durmayacağız. Öldürülen kadınların hiçbirinin ismini unutmayacak, eril zihniyete de unutturmayacağız. Biz asıl faillerin kimler olduğunu çok iyi biliyoruz ve susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Dün İstanbul Sözleşmesi, bugün Medeni Kanun, yarın ne olacak? Kadını ekonomik olarak güçsüz bırakarak, kadının rolünün ev işleri ve çocuk bakımından ibaret olmasını sağlayacak her ne sebep olursa olsun kadını evliliğini sürdürmeye mecbur kılacak yeni bir toplum modeli dizayn etmeye çalıştığınızın farkındayız. Kadınların kamusal alana çıkmasını engellemek, kadınları ömür boyu sürecek bir şiddet döngüsüne mahküm etmek için attığınız cinsiyetçi adımları kabul etmeyeceğiz. İstanbul sözleşmesi yaşatır demeye de devam edeceğiz.

"HAKSIZLIĞA UĞRAYAN TEK BİR KADIN DAHİ KALMAYANA DEK DİRENECEĞİZ"

İzmir Barosu olarak tüm kadın cinayeti dosyalarında katılma talebinde bulunmaya, taleplerimiz kabul edilmediğinde dahi gözlemci olarak duruşma salonlarında öldürülen kadınların ailelerinin yanında, faillerinin karşısında olmaya; eril zihniyetin ürettiği politikalara karşı dimdik durmaya; 6284' ü uygula demeye ve uygulatmak için gereken tüm hukuki sorunlarla baş etmeye, çözümler üretmeye devam edeceğiz. Çünkü asla yalnız kalmayacak, yalnız yürümeyeceğiz. Asla yalnız yürümeyeceksin. Haksızlığa uğrayan tek bir kadın dahi kalmayana dek direneceğiz. Yaşasın Kadın Dayanışması!"