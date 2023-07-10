İzmir Aliağa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı! Bölgenin son görüntüsü yürek burktu

İzmir'in Aliağa ilçesinde yerleşim yerlerini de tehdit eden orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saatler sonra kontrol altına altına alındı. Yangın sonrası bölgeden gelen son görüntüler yürek burktu.

Havaların ısınmasıyla İzmir'de 2 noktada orman yangını çıktı. Aliağa ve Menderes ilçelerinde ekipler alevlere müdahale ederken Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ALİAĞA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Alınan bilgiye göre, Çaltıdere Mahallesi'nde saat 13.45'te çıkan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 6 helikopter 21 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme ekibi müdahale etti. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

15 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Aliağa'daki orman yangınında 15 kadar kişinin dumandan etkilendiğini ve durumlarının iyi olduğunu" bildirmişti.

İşte yangın sonrası bölgeden son görüntüler: