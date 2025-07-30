İyileştirilmiş görüntüler Yargıtay'a sunuldu; Narin'in Nevzat tarafından ahırın üzerinden atıldığı iddiası

DİYARBAKIR'da Narin Güran cinayetine ilişkin, Daran-2 üs bölgesine ait kamera görüntüleri, yüksek çözünürlükte iyileştirildi. Amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ tarafından yurt dışında özel bir firma tarafından iyileştirilen görüntüler, Yargıtay 'a gönderilmek üzere Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunuldu. Görüntüyü ekran üzerinde DHA'ya anlatan Avukat Akdağ, Nevzat Bahtiyar olarak belirttiği büyük karartının Narin Güran diye ifade ettiği küçük karartıyı tepeye çıkmadan karşıladığını, Bahtiyar'ın ahırı diye belirtilen yere götürüp, aşağı attığı, ayrıca Arif Güran'ın evinde ve ahırı çevresinde de hareketlilik olmadığının görüldüğünü söyledi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 28 Aralık'ta görülen davanın 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

MAHKEMENİN VERDİĞİ CEZA OY ÇOKLUĞUYLA ONANDI

Tutuklu sanıkların avukatları, şikayetçi sıfatıyla baba Arif Güran'ın avukatları, 'katılan' sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu tarafından verilen istinaf dilekçeleri, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde incelendi. 17 klasörden oluşan dava dosyası ile istinaf başvuruları, değerlendirme yapılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dosyayı ve başvuruları inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 26 Mayıs'ta verdiği kararda, mahkemenin 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla onadı. Öte yandan Mahkeme Başkanı da gerekçelerini sıralayarak karara şerh koydu. Mahkeme Başkanı, şerhinde dosyadaki kamera kayıtları, baz raporları ve DNA bulgularının eksik ve yetersiz incelendiğini, özellikle Nevzat Bahtiyar'ın hareketlerinin detaylı görüntü analiziyle netleştirilmesi gerektiğini belirtti. Anne, ağabey ve amcanın birlikte ve kısa sürede Narin'i öldürdüğü yönündeki kabulün akla ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca, PSA ve kıl örnekleri gibi kritik delillerin bilimsel olarak yeterince araştırılmadığını, tüm bu eksik incelemeler nedeniyle kararın bozulması gerektiğini ifade etti.

HİNDİSTAN MERKEZLİ ADLİ BİLİŞİM FİRMASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ

Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'ın başvurusu üzerine, Hindistan merkezli Brilliant Forensic Investigation (BFI) firması, Narin Güran'ın ölümüne ilişkin dosyada yer alan Daran-2 askeri üssü ve çevredeki kamera kayıtlarını inceledi. BFI uzmanları, ayrıca Almanya'dan Profesör Dirk Labudde ve Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek orijinal görüntüler üzerinde teknik analiz yaptı. 122 sayfalık detaylı raporda, kamera görüntülerinde tespit edilen gölgeler ve insan hareketleri incelendi. Teknik analizde okul kamerasının gerçek zamandan 4 dakika, Daran-2 askeri üssü kamerasının ise 6 dakika 45 saniye ileri olduğu tespit edildi. Rapor, 29 Haziran'da Avukat Onur Akdağ tarafından temyiz dilekçesine eklenerek Yargıtay'a gönderildi. Dilekçede, müvekkilinin tahliyesi ve dosyanın duruşmalı olarak incelenmesi talep edildi. Ayrıca, Nevzat Bahtiyar'ın yetersiz cezalandırıldığı, bu nedenle 'Çocuğun kasten öldürülmesi', 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Hürriyeti tahdit' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması gerektiği talep edildi.

'BAHTİYAR'IN EVİNİN YAKININDA BÜYÜK VE KÜÇÜK GÖLGE KARŞILAŞIYOR'

Raporda, okul kamerasında Narin Güran'ın, 21 Ağustos 2024 saat 15.15.09'da koyu renkli tişört ve şort giydiği, omuzunda çapraz çanta taşıdığı, bu görüntünün gerçek saate göre 15.11.09'a denk geldiği belirtildi. Narin'in daha sonra patikaya ilerlediği, patikada yürüdüğü sırada Nevzat Bahtiyar'ın evinin yakınında insan benzeri büyük bir gölge tespit edildiği, bu gölgenin Nevzat Bahtiyar'a ait olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Görüntülerde, büyük ve küçük gölgenin 15.19.49'da birbirine çok yakın olduğu ve bunun da olası bir çatışmanın habercisi olduğu, saat 15.19.54'te küçük gölgenin aniden kaybolduğu, büyük gölgenin ise ahır yönüne ilerlediği, bu durumun Narin'in burada kaçırıldığı ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi.

'ARİF GÜRAN'IN EVİNİN ÇEVRESİNDE İNSAN VE ARAÇ HAREKETLİLİĞİ YOK'

Raporda, Narin Güran'ın 15.16.00 ile 15.40.45 saatleri arasında evine dönüşüne dair herhangi bir insan hareketine rastlanmadığı, aynı saat aralığında Arif Güran'ın evinin çevresinde de insan veya araç hareketi görülmediği vurgulandı.

Sanık Nevzat Bahtiyar'ın, Narin'in cansız bedenini Arif Güran'ın evinden alıp ahırına taşıdığı yönündeki ifadesinin kamera kayıtlarıyla örtüşmediği, iyileştirilmiş görüntülerde Nevzat Bahtiyar'ın o güzergahta herhangi bir hareketinin tespit edilmediği ifade edildi. Raporda, saat 15.41.27'de köyün yaklaşık 300 metre dışında stabilize yolda koyu renkli, muhtemelen kırmızı bir aracın köyden ayrıldığının tespit edildiği, bu aracın olay saatlerinde köyden çıkan tek araç olduğu belirtildi. Aracın hareketinin Daran-2 askeri üssü güvenlik kamerasına da yansıdığı aktarıldı.

BFI raporunda, ayrıca daha önce hazırlanan Ulusal Kriminal Büro (UKB) ve Alman uzman Dirk Labudde'nin raporlarında hesaplama ve görüntü analizlerinde hatalar bulunduğu, güvenilirliğin zayıf olduğu vurgulandı.

8K ÇÖZÜNÜRLÜKTE İYİLEŞTİRİLEN GÖRÜNTÜLER YARGITAY'A GÖNDERİLDİ

Narin Güran'ın babası Arif Güran'ın mahkemede istediği ve mahkeme başkanı tarafından duruşma salonunda izletilen Daran-2 üs bölgesine ait BFI tarafın 8K çözünürlükte iyileştirilen kamera görüntüleri firma tarafından avukat Onur Akdağ'a ulaştırıldı. Akdağ, görüntüleri Yargıtay'a gönderilmek üzere Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne sundu. Avukat Onur Akdağ iyileştirdikleri görüntüyü ekran üzerinde DHA'ya anlattı. Görüntülerde Avukat Onur Akdağ, Nevzat Bahtiyar olarak belirtilen büyük karartının Narin Güran diye belirtilen küçük karartıyı tepeye çıkmadan karşıladığını, Bahtiyar'ın ahırı diye belirtilen yere götürüp, aşağı attığı, ayrıca Arif Güran'ın evinde ve ahırı çevresinde de hareketlilik olmadığının görüldüğünü söyledi.

'BİRÇOK KARANLIK NOKTA GÜN YÜZÜNE ÇIKARILAMAMIŞTIR'

Avukat Onur Akdağ 11 aylık süreç zarfında Narin Güran'ın kim tarafından, nasıl ve hangi saikle öldürüldüğünün tespit edilemediğini belirterek, "Gelinen aşamada dosya Yargıtay sürecinde. Ancak bu Yargıtay sürecine rağmen yani soruşturma safahatı, kovuşturma safahatı, yargılama safahatı ve istinaf safahatine rağmen bu çocuğun cinayetine ilişkin birçok karanlık nokta hala gün yüzüne çıkarılamamıştır. İnsanların da merak ettiği budur. Bu çocuk kim tarafından öldürüldü ve öldürülme yeri nerede ve bu çocuğun öldürülme saiki nedir? Şimdi biz soruşturma aşamasından bu yana dosyada Salim Güran'ın avukatlığını üstlenmekteyiz. Maalesef ki soruşturma etkin yürütülmedi. Soruşturmada masumiyet karinesi ihlal edildi. Lekelenmeme hakkı ihlal edildi, etkin soruşturma yürütülmedi. Nevzat Bahtiyar'ın ailesi Güran ailesinin sorgulandığı usullerde, sorgulandığı gibi etkin bir şekilde sorgulanmadı. Delil karartma iddiası söz konusu, ailenin işkence iddiası söz konusu. Bütün bu iddialara rağmen yargılama bu şekilde tamamlandı" dedi.

'PSA ARAŞTIRILMADI'

Avukat Akdağ'ın Narin Güran'ın mahrem yerinde PSA bulunduğunu belirterek, "Şimdi biz çocuğun hangi saikle öldürüldüğünü merak ederken, PSA konusu çok önemliydi. Bu PSA konusunun araştırılmasını ben ilk celse ile ikinci celse arasında mahkemeden talep etmiştim. PSA konusu araştırılmadı. Çünkü çocuğun en mahrem yerinde PSA bulunuyordu. Buna rağmen şimdi bu PSA bize bir faili ortaya çıkarabilecek en güçlü delildi, 19 gün boyunca çocuk bulunamadı. 19 günün sonunda bulunan çocuğun en mahrem yerinde bir PSA bulunduğu zaman bu araştırılmaya değer bir konudur. Ancak bu hususlarda araştırılmadı. Şimdi biz yargılama sürecinde Salim ve özellikle Nevzat Bahtiyar'ın dijital verilerinin teknik incelemeye alınmasını talep etmiştik. Salim Güran'ın internet yoğunluğundan bahsetmiştik. Nevzat Bahtiyar'ın internetinin hakeza hiç yoğun olmadığını, telefonunun bir ölü gibi olduğunu, çünkü cinayet işlemek ile meşgul olduğunu, elinin dolu olduğunu mahkemeye söylemiştik. İstinaf aşamasında da Tuncay Beşikçi'nin raporu ile birlikte bütün dijital deliller ortaya çıktı. Neticede Salim Güran'ın Nevzat Bahtiyar'ın atfı cürüm niteliğindeki beyanlarına rağmen Salim Güran'ın telefonunun yoğun bir şekilde internete girdiği, altın fiyatlarını sorguladığı, WhatsApp'a girdiği, Instagram'a girdiği, bu gibi internet sitelerine girdiği, buna rağmen Nevzat Bahtiyar'ın hiçbir şekilde cinayet dakikalarında internete girmediği, Salim Güran'ın telefonunun şarjda olduğu, tam da cinayet dakikalarında şarjda olduğu ve adımının 45 adım olduğu ortaya çıktı ve fatura ödediği ortaya çıktı. Şimdi bütün bunlara rağmen maalesef istinaf mahkemesi yine üç sanık hakkında topyekun çocuğun kasten öldürülmesinden dolayı iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi" diye konuştu.

'AHIRDA YERE ATMA GİBİ BİR MÜDAHALEYLE NARİN KAYBOLUYOR'

Akdağ, raporda olay örgüsünü tespit ettiklerini belirterek, "Yani iyileştirmiş olduğumuz görüntülerde Nevzat Bahtiyar'ın yaklaşık gerçek zaman diliminde 15.10 civarlarında kendi ahırı ve evinin orada bulunduğu, yaklaşık olarak 15.11.30'uncu saniyede ilk kez Narin Güran'ın patikada olduğunu, tezeklerin orada bulunduğunu, 15.11.40'ta ise Nevzat Bahtiyar tarafından Narin Güran'ın yolunun kesildiğini tespit ettik ve netice itibarıyla da 15.13 civarlarında da Narin Güran'a ahır civarında müdahale ediliyor ve ahırda Narin'i yere atma şeklinde bir müdahale ile Narin Güran kayboluyor. Türkiye'nin her yerine biz bu görüntüleri gönderdik. Şimdi Daran-2 kamerası biliyorsunuz çözünürlüğü çok kötü bir kamera. Dönen kameralar silindi. Havalimanı kamerası o gün çalışmadığı bize söylendi. Yani ihmaller zinciri saymakla bitmez. Ancak biz yılmadık. Günün sonunda bir arkadaşımız sayesinde görüntüyü iyileştirme konusunda uzman, yazılım mühendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde alanında uzman ve iyi bir kurumda çalışan yazılım mühendisi tarafından görüntümüz boyut itibariyle 8K seviyesine getirildi. Görüntülerde insanlar şunu izleyecek. Nevzat Bahtiyar'ın kendi konum itibarıyla, lokasyon itibarıyla çocuk daha patikaya yeltenmeden kendi ahırı civarında olduğu, Narin patikaya yeltendiği zaman okul kamerasında görüyoruz. 15.09'da 4 tane kuzeninden ayrılıyor. Okul kamerasında ayrıldıktan sonra Nevzat Bahtiyar tarafından yolunun kesildiği ve Nevzat Bahtiyar'ın kendisini büyük ihtimal kandırarak, önüne katarak ahırına doğru götürdüğü ve kendisine böyle bir yere atma gibi bir hareket gerçekleştiği, bunu net bir şekilde kameramızda tereddüde yer vermeyecek şekilde görüyoruz. Bununla birlikte PSA'nın araştırılması gerektiğini biz yine yineliyoruz. Bunu Yargıtay'a bugün itibariyle sunduk. Görüntü ve raporumuzun aslını da bugün itibariyle İstinaf 1. Ceza Dairesi kanalıyla Yargıtay'a sunmuş bulunmaktayız. Şimdi gerçekten soruşturma çok kötü yürütüldüğü için Güran ailesi toptan kriminalize edildi, şeytanlaştırıldı. Nevzat Bahtiyar bulunduğu zaman Nevzat Bahtiyar'ın hikayesine inandılar. Çünkü Salim katil ilan edilmişti. Yani Salim'in katil ilan edilmesi, DNA raporlarının çarşaf çarşaf medyada sergilenmesi ile sunulmasıyla birlikte Nevzat Bahtiyar artık o ifadeleri ezberledi, mükemmelleştirdi ifadelerini. Geldiği zaman, her zaman Salim'den bahsetti. Salim yaptı, Salim etti, Salim götürdü. Aslında doğru tektir. Nevzat Bahtiyar'ın soruşturma aşamasında 3 tane ifadesi söz konusu. Birincisinde diyor ki ben arabadan aldım. İkincisinde diyor ki evime getirdim. Üçüncüsünde de diyor ki ben Arif Güran'ın evinden aldım. Şimdi sen eğer bu cinayeti işlemediysen, bu cinayette herhangi bir parmağın yoksa doğru bir tektir. Yani sen bu çocuğu nereden aldın? Bunu insan sorar ve sorgulamak gerekir. Ancak kimse sorgulamadı ve biz iyileştirdiğimiz görüntülerle aslında çocuğun hiçbir şekilde patikaya çıkmadığını, Nevzat Bahtiyar tarafından müdahale edildiğini, Nevzat Bahtiyar tarafından patikanın başında alınıp ahırına doğru götürüldüğünü tespit ettik. "Nevzat Bahtiyar tam da cinayet dakikalarında bir cinayeti sorguluyor. Ünlü bir DJ'in cinayetini. Şimdi bunu biz Salim Güran'ın telefonunda görmüş olsaydık Salim Güran artık kesin katil ilan edilmişti. Ama Nevzat Bahtiyar olunca maalesef ona karşı bir çifte standart, çifte kayırmacılık söz konusu. Bununla birlikte Nevzat Bahtiyar'la Salim 3 ay konuşmamış demiştik ve 3 aydır konuşmadığı yetişkin bir yabancıya getirip suçumu, günahımı söyleyip çocuğun cesedini teslim edeceğim. Yani bu hayatın olağan akışına tamamen terstir. Umarım adalet tecelli eder. Biz adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Yargıya müdahale edilmemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.