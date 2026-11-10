İYİ Parti'li Çömez, TBMM'de HABAŞ'ta iktidar döneminde 34 işçinin öldüğünü söyledi

(TBMM) - Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda bir ay içerisinde 20 işçinin hayatını kaybettiğini belirterek, "İşçi mezarlığına dönen bu HABAŞ'a kim göz yumuyor? Bakanın, iktidar partisinin milletvekillerinin, bürokratlarının görevi işçilerin cenazesinde Fatiha okumak mıdır? Niye önlemiyorlar bu ölümleri, niye iş cinayetlerinin önüne geçmiyorlar? Kim bunun sorumlusu? Sorumlusu burada oturanlar, her gelen yasaya el kaldıranlar, sermaye lehine yasa çıkaranlar, utanmadan, sıkılmadan, bir yılda iş kazalarında 1.900'den fazla işçi yaşamını yitirirken buna göz yumanlar" diyerek tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Genel Kurulun açılışında konuşan Beyazıt, Cumhuriyetin kurucusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk'ü saygı ve rahmetle andı. Beyazıt, milletvekillerini Atatürk'ün aziz hatırası önünde iki dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Saygı duruşunun ardından konuşmasını sürdüren Beyazıt, Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesine önderlik ettiğini, Milli Mücadele'yi Meclis çatısı altında yürüttüğünü ve Cumhuriyetin kuruluşuna öncülük ettiğini belirtti. Beyazıt, Cumhuriyetin korunması ve gelecek nesillere güçlü şekilde bırakılmasının ortak sorumluluk olduğunu vurgulayarak, "Bugün bizlere düşen, Atatürk'ün 'En büyük eserim.' diyerek bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde bırakmaktır. Bu sorumluluğun bilinciyle cumhuriyetimizi her alanda geliştirerek daha güçlü, daha müreffeh ve daha itibarlı bir Türkiye'yi gelecek nesillere emanet etmek hepimizin ortak görevidir. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılında milletimizin birlik ve beraberliğini koruyarak ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve hedeflerine ulaşması için hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir" dedi.

Genel Kurul'un gündemine geçilmeden önce grup başkanvekilleri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ÇÖMEZ: SADECE HABAŞ'TA 34 İŞÇİMİZ HAYATINI KAYBETMİŞ

İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 2026 yılının başından bu yana iş cinayetlerinde 1.930 işçinin, 66 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi. İzmir'de 17 işçinin yaşamını yitirdiği HABAŞ'taki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Çömez, şu ifadeleri kullandı:

"HABAŞ, sahibi Türkiye'nin en zengin 100 Türk'ünden biri. Dün bakanlarımız olay mahalline gittiler ve Çalışma Bakanı Sayın Işıkhan bir açıklama yaptı, dedi ki: 'Müfettişler çok ciddi sıkıntılar yaşanmadığını belirlemişler yani sıkıntı bulamamışlar, çok ciddi sıkıntı yokmuş'. Ben bu ülkede bu lafları, bu cümleleri kullanan bir bakanın o görevi yapamayacağını düşünüyorum. Allah aşkına, 17 can, çok açık bir iş cinayetinde yitip gitmiş, sıkıntıdan bahsediyor Sayın Bakan.

İş yerine baktığımız zaman, iş yerinin karnesi son derece kötü. 1999'da 4 işçi, 2007'de 1, 2008'de 1, 2013'te 1, 2013'te bir daha, 4 yaralı, 1 işçi, 2018'de 1, 2019'da 1, 2020'de 1, 2020'de 1 işçi daha, 2020'de 1 işçi daha, 2022'de ve 2024'te 1'er işçimiz, 2025'te 7 yaralı, keza 2026'da, Ekim ayında ve Kasım ayında, şuradan beş-on gün önce 2 işçimiz hayata veda etti. Tam 34 işçimiz sadece HABAŞ'ta siz iktidara geldikten sonra hayatını kaybetmiş. Oturdum, rakamlara baktım, Amerika'nın İran savaşında kaybettiği asker sayısı 23 yahu. Sizin iktidarınızda, sizin döneminizde bir işletmede 34 kardeşimiz, 34 emekçimiz maalesef iş cinayetlerine kurban gidiyor."

TÜRELİ: EMEĞİN ONURU HİÇBİR B İLANÇONUN GÖLGESİNDE KALAMAZ

Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın ardından CHP olarak bir heyet oluşturduklarını ve heyetin fabrikada incelemelere başladığını, hazırlayacakları raporu kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi. İş cinayetlerinin münferit olaylar olmadığını, çalışma hayatında ciddi bir sorun bulunduğunu ifade eden Türeli, 2013-Ekim 2026 döneminde en az 26 bin 790 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini kaydetti. Türeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu olaylar tesadüfen ortaya çıkmış olaylar yani münferit olaylar değil; ortada çok ciddi bir sorun var, çalışma hayatında çok büyük bir sorun var. 'İş kazaları' diyorduk, artık onlara 'iş kazaları' demiyoruz, 'iş cinayetleri' diyoruz. İş güvenliği uzmanlarının ve iş yeri hekimlerinin işverenden ücret aldığı ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin özel şirketlere devredildiği bir sistem işlemez, nitekim zaten işlemediği ortada. Türkiye'nin vakit kaybetmeden, hızlı bir biçimde iş sağlığı ve güvenliği sistemini tepeden tırnağa yeniden kurgulaması, özellikle sorunlu alanlar, en çok sıkıntılı alanlar olan, sektörler olan inşaat, madencilik, tarım ve ağır sanayi iş kollarına özel düzenlemeleri hayata geçirmesi gerekiyor. İş güvenliği işverenin kar ve üretim hesaplarına kurban edilemeyecek kadar kutsaldır. Emeğin onuru hiçbir bilançonun gölgesinde kalamaz. Devletin tüm kurumlarını bu facianın hesabını sonuna kadar sormaya, emek cephesini ise bu kayıpların bir daha yaşanmaması için ortak bir iradeyle harekete geçmeye davet ediyorum."

KOÇYİĞİT: BU HABAŞ'A KİM GÖZ YUMUYOR?

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda yaşanan işçi ölümlerine tepki göstererek, işletmeyi "katil firma" olarak nitelendirdi. Koçyiğit, bir ay içerisinde 20 işçinin hayatını kaybettiğini, yaralıların bulunduğunu ve yaşamını yitirenlerin sayısının artabileceğini söyledi. Ekim ayının başından itibaren fabrikada yaşanan iş kazalarına ilişkin tarih ve isimleri sıralayan Koçyiğit, işletmeye yönelik yaptırım uygulanıp uygulanmadığını ve iş cinayetlerinin sorumlularının kim olduğunu sordu. Koçyiğit, şunları söyledi:

"Bu HABAŞ dediğiniz katil bir firma, açık ve net söylüyorum. Bir ayda 20 işçinin öldüğü, hala yaralıların olduğu, kaçını yitireceğimizi bilmediğimiz bir tablo var. Ekim ayının başından beri bu iş yerinde insanlar yaşamını yitiriyor. Bakın, 21 Ekim'de taşeron işçisi Hakan Doğan yüksekten düşerek hayatını kaybetmiş, 5 Kasım'da 20 yaşındaki Eyüp Eğinli iş makinesi lastiğine hava basarken meydana gelen patlamada yaşamını yitirmiş, şimdi 9 Kasım'da 19 işçi yaşamını yitirdi. Peki, bu HABAŞ'a bir ceza kesilmiş mi? Bu HABAŞ'ın patronu kim, kimin yakını, kiminle ilişkisi var, kim göz yumuyor bu iş cinayetlerine? İşçi mezarlığına dönen bu HABAŞ'a kim göz yumuyor Sayın Başkan? Biri çıksın, bize yanıt versin.

Bugün Vedat Işıkhan gitmiş Menemen Asarlık'a, benim de yaşadığım bir yerdir Sayın Başkan. Bakın, orada işçi yaşamını yitiriyor. Aynı zamanda bizim eski İlçe Başkanımız Bayram Kınacı'nın kardeşi, 3 çocuk babası, 58 yaşında, dört gündür işe gidiyormuş, dört gündür işe girmiş. Nasıl sevinmiştir değil mi? 'İş buldum ya, 3 çocuğuma bakacağım, aileme bakacağım'. Nereden bilecek, dört gün sonra o iş yerinden cenazesinin çıkacağını. Sayın Bakan ve AKP'nin milletvekilleri gitmiş o cenazeye. Ben sormak istiyorum: Bakanın görevi, iktidar partisinin milletvekillerinin görevi, bürokratlarının görevi işçilerin cenazesinde Fatiha okumak mıdır? Niye önlemiyorlar bu ölümleri, niye iş cinayetlerinin önüne geçmiyorlar, niye bu kazaları engellemiyorlar, niye denetlemiyorlar? Kim bunun sorumlusu, kim? Sorumlusu burada oturanlar, her gelen yasaya el kaldıranlar, sermaye lehine yasa çıkaranlar, utanmadan, sıkılmadan, bir yılda iş kazalarında 1.900'den fazla işçi yaşamını yitirirken buna göz yumanlar, patrona kendisini denetleyecek iş güvenliği firmasının parasını verdirtecek yasayı yapanlar. Bakan açıklamış, demiş ki: 'Biz denetimlerde Avrupa'dan daha iyi noktadayız.' Ya, güler misin, ağlar mısın? Soruyorum: Almanya'da, Fransa'da, Avrupa'nın hangi ülkesinde, OECD ülkelerinin hangisinin içerisinde böyle yüksek işçi ölümleri var? Çıksın açıklasın, nasıl yapıyor denetimi; kimi gönderiyor denetime, patronun arkadaşını mı gönderiyor? Niye bu ülkede bağımsız denetçiler, kamu denetimi yok?"

GÜNAYDIN'DAN "SEKSEN YILDA NE YAPTINIZ?" SÖZLERİNE YANIT

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 10 Kasım dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı. Günaydın, Atatürk'ün yaşamı ve Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesine değinerek, Cumhuriyet'in ilk yıllarında hayata geçirilen sanayi yatırımlarını anlattı.

Günaydın, Meclis'te geçmişte dile getirilen "Seksen yılda ne yaptınız?" sözlerini eleştirerek, Cumhuriyet'in ilk yıllarında gerçekleştirilen yatırımları anlattı. Günaydın, konuşmasında, Atatürk'e yönelik "2 ayyaş" ifadesine de tepki gösterdi. Günaydın, şöyle devam etti:

"İlk şeker fabrikaları Alpullu'da, Uşak'ta, Eskişehir'de, Turhal'da dikilmiş. Un fabrikaları ve bez fabrikaları teker teker devreye sokulmuş. 1924'te İş Bankası, 1925'te Sanayi ve Maadin Bankası, 1927'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, 1930'da Merkez Bankası kurulmuş. Bir önemli işaret var: Siz, bu şeker fabrikalarını ne yapmışsınız? Alayını satmışsınız. Alpullu, Turhal, Afyon, Bor, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Muş, satmışsınız, yapılanı satmışsınız. Şimdi, vatandaş ne yapıyor biliyor musunuz? Adapazarı'nda ürettiği şeker pancarını Niğde Bor'a 630 kilometre taşıyor. Burdur'da ürettiği pancarı Susurluk'a 500 kilometre taşıyor. Seksen yılda yapılanları bu hale getiren sizsiniz.

Düyun-ı Umumiyeyi bilir misiniz? Osmanlı'nın borçları nedeniyle memleketi yabancılara devrettiğiniz anlaşma. İşte orada TEKEL'i de, Reji İdaresini de onlara devretmiştiniz. Atatürk 1924'te TEKEL'e 4 milyon lira para verdi ve TEKEL'i devletleştirdi. Siz orayı 2008'de 'Milli ve yerliyiz' diyenler British American Tobacco'ya 1 milyar 720 milyon dolara peşkeş çektiniz. O tarihten sonra ne oldu? Türkiye'de yerli tütün kalmadı. Samsun, Tokat, Adana, Malatya, Maltepe, Bitlis, fabrikaları kapandı. Fabrika kapanınca ne oluyor? Bizim sigara markalarımız vardı; Samsun, Maltepe, Tokat, Tekel 2000, Yenice, Bafra, Yeni Harman... Siz Marlboro, Parlament, Kent, Camel, Winston, Davidoff bilirsiniz. İşte, 'Seksen yılda ne yaptı?' dedikleriniz ile seksen yıllık birikimi ne yaptığınızı sadece bu örnekten anlatabiliriz."

Kaynak: ANKA