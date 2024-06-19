Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme sonrası sert rüzgarlar esmişti! Dervişoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bayramın son günü ailece Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i ziyaret edip hayır dualarını aldık. Ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için Tuncer ağabeye de sonsuz teşekkürler. Dünümüz de bizim, yarınlarımız da" dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla önceki Genel Başkan Meral Akşener'e ziyarette bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Bayramın son günü ailece Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i ziyaret edip hayır dualarını aldık. Ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için Tuncer Ağabeye de sonsuz teşekkürler. Dünümüz de bizim, yarınlarımız da…" ifadelerini kullanan Dervişoğlu, ziyaret fotoğraflarını da paylaştı.