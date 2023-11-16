İyi Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, İyi Partiden İstifa Etti: "Daima 'Önce Ülkemin, Önce Milletimin Menfaati' Dedim"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Beker, “Attığım her adımda, çıktığım her yolda daima ‘önce ülkemin, önce milletimin menfaati’ dedim. En büyük hayallerim hep ülkem için oldu...İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve Yüce Türk Milleti’ne daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibariyle İYİ Parti’den istifa ediyorum” dedi. Durmuş Yılmaz, Bahadır Erdem, Hasan Subaşı ve Faruk Köylüoğlu gibi isimler de geçtiğimiz haftalarda benzeri gerekçelerle istifa etmişti.

İyi Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Beker, "Attığım her adımda, çıktığım her yolda daima 'önce ülkemin, önce milletimin menfaati' dedim. En büyük hayallerim hep ülkem için oldu... İyi Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve Yüce Türk Milleti'ne daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibariyle İyi Parti'den istifa ediyorum" dedi. Durmuş Yılmaz, Bahadır Erdem, Hasan Subaşı ve Faruk Köylüoğlu gibi isimler de geçtiğimiz haftalarda benzeri gerekçelerle istifa etmişti.

İyi Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Beker, X (Twitter) hesabında bugün paylaştığı istifa açıklaması şöyle:

"DAİMA 'ÖNCE ÜLKEMİN, ÖNCE MİLLETİMİN MENFAATİ' DEDİM"

"Hayatım boyunca doğruluğu ve dürüstlüğü ilke edindim. Attığım her adımda, çıktığım her yolda daima 'önce ülkemin, önce milletimin menfaati' dedim. En büyük hayallerim hep ülkem için oldu. Bu da elbette çok çalışmakla mümkündü. Bu vesileyle, Ülkemizin her yerinden, her kesiminden bir araya gelen yol arkadaşlarımızla birlikte İyi Parti'yi kurduk. 25 Ekim 2017'den beri İyi Parti'nin başarısı için gece gündüz demeden, var gücümle, her alanda mücadele ve emek verdim. Aziz Türk Milleti ve Kıymetli Ankaralı Hemşehrilerim, Ankara'mızda yaşayan başta siz değerli Ankaralı hemşehrilerimin ve esnaflarımızın olmak üzere bana gelen tüm talepleri gücüm yettiğince dile getirmek, mümkün olduğunca yerine getirmek ve çözüme kavuşturmak amacıyla 2019 Yerel Seçimlerinde sizlerin teveccühü ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevine seçildim. Çok şükür görevimi büyük bir özveriyle yerine getirdim. Dört yıllık görev sürem boyunca 200 binden fazla vatandaşımızı ve partilimizi ABB İYİ Parti Grup Başkanlığımızda ağırladık. Sokağa indik; Ankara'mızı mahalle mahalle, sokak sokak, köy köy gezdik. İlçe ilçe Ankara'mızın problemlerine doğrudan temas ettik.

"İYİ PARTİ ÇATISI ALTINDA ARTIK ANKARALI HEMŞEHRİLERİM VE YÜCE TÜRK MİLLETİ'NE DAHA FAZLA KATKI SAĞLAYAMAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜĞÜMDEN, BUGÜN İTİBARİYLE İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDİYORUM"

14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde, Grup Başkanvekilliği görevimden ayrıldıktan sonra İYİ Parti üyelerimizin yüksek teveccühü ile temayül yoklamasında 3 bin 632 oy alarak, parti içi rekorla Ankara 2. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldum. Partililerimiz, yol arkadaşlarımız, gönüllülerimiz ile beraber soluksuz bir seçim kampanyası yürüttük. Seçim bölgemde İYİ Parti'nin oyunu hep birlikte artırdık. Sivil Toplum Kuruluşlarımız, Esnaf Birliklerimiz, Köy ve Mahalle Muhtarlarımız ve gençlerimiz ile sürekli bir araya geldik. Taleplerini TBMM çatısı altında dile getirdik; soru önergeleri, araştırma önergeleri ve kanun teklifleri verdik. Bu zamana kadar, başta Ankara'da yaşayan kıymetli hemşehrilerime hizmet olmak üzere, İYİ Parti'nin başarısı için durmadan, yorulmadan çalıştım. Bu süreçte benimle beraber yürüyen tüm yol arkadaşlarıma tek tek teşekkürlerimi iletiyorum. Aziz Türk Milleti ve Kıymetli Hemşehrilerim, İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve Yüce Türk Milleti'ne daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibariyle İYİ Parti'den istifa ediyorum.

Başta çok değerli Ankaralı hemşehrilerim olmak üzere, İYİ Parti İlçe Başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti'ye oy vermiş tüm vatandaşlarımızla bugüne kadar nasıl hemhal olduysak bugünden sonra da kapım ve telefonum her zaman açık olacaktır. Büyük Türk Milleti'ne ve Ankara'mıza her zamanki azim ve inanmışlıkla hizmet etmeye devam edeceğim. Saygılarımla."

"BAHADIR ERDEM, DURMUŞ YILMAZ, HASAN SUBAŞI...."

İYİ Parti'de geçtiğimiz günlerde Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu istifa etmiş AKP'ye katılmıştı. Hatipoğlu'ndan önce de 27. Dönem İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili Bahadır Erdem de istifa ettiklerini açıklamıştı. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve önceki dönem İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı da yerel seçimlere ayrı adaylarla girmenin AKP'nin işine yarayacağını ve belediyelerin tekrar iktidar partisine teslim edileceğini belirterek istifa etmişti. Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu da "Geçen dönem belediye seçimlerini kazandırmaya uğraştığımız kişiyi bu dönem kaybettirmeye mi uğraşacağız? 3 ay önce devletin yönetimini teslim etmeyi düşündüğümüz kişinin genel başkanı olduğu partinin belediye başkan adayına nasıl muhalefet edeceğiz" diyerek aynı şekilde istifa etmişti.