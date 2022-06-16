İTÜ Teknokent Arı 7 binasının boğazın silüetini bozduğu iddiasına ilişkin dava

İSTANBUL Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Teknokent A.Ş'ye ait ARI 7 binasının ruhsatsız yapıldığı ve boğazın silüetini bozduğu iddiasıyla eski TÜSİAD Başkanı Nevres Erol Bilecik, Arı Teknokent A.Ş'nin yönetim kurulu üyeleri, yüklenici firma yetkilisi ve proje mimarının bulunduğu 11 sanığın 5 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık Nevres Erol Bilecik savunmasında, "ARI 7 binasının yapılması hususunda yetki ve sorumluluk tamamen İTÜ'nün kendi içerisinde bulunan Teknik Yapı İşleri Daire Başkanlığı'na aittir" diyerek suçlamaları reddetti.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuksuz sanıklar Nevres Erol Bilecik, Ulaş Kelle, Mehmet İbrahimiye, Haluk Zontul, Şevket Özgür Karadayı ve şikayetçi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı avukatı ve sanık avukatları katıldı.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel