İsviçreli gazeteciler, Türk halkının 15 Temmuz darbe girişimi karşısındaki mücadelesinden etkilendi

Türkiye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılan İsviçreli basın mensupları, bugüne dair algılarının derinlemesine değiştiğini ve Türk halkının direnişinden etkilendiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği "15 Temmuz Medya Programı"na katılan İsviçreli gazeteciler, izlenimlerini AA muhabirine anlattı.

İsviçre Yabancı Gazeteciler Derneği (APES) Başkanı Jean Musy, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yılı vesilesiyle Türkiye'ye yaptığı ziyarette, diğer yabancı basın mensuplarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te yaptığı konuşmayı dinlediğini söyledi. Musy, Erdoğan'ın konuşmasında "ulusal birliğin önemine" vurgu yaptığını belirtti.

Musy, bu etkinliğin Orta Doğu'da Gazze'den Tahran'a ve Şam'a "bir dizi uluslararası gerginliğin olduğu zor bir döneme" denk geldiğini belirterek, "Erdoğan'ın tarihi çağrısı aslında ulusal vicdana seslenmektir. Hiçbir şey ulusun birliği olmadan ve ulusal halk bilinci hesaba katılmadan kazanılamaz." ifadesini kullandı.

"Bu program, 15 Temmuz ve sonrasına dair derin bakış açısı kazandırdı"

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde 2014'ten bu yana muhabir olarak görev yapan Dina Abi Saad ise darbe girişiminin 9. yılı kapsamında gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinin "Türkiye'ye yönelik algısını yeniden şekillendirdiğini" ifade etti.

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezerken bu mekanların "mücadele ve fedakarlığın ağırlığını" taşıdığına şahitlik ettiğini dile getiren Saad, "Bu kapsamlı program, 15 Temmuz olayları ve sonrasına dair derin bakış açısı kazandırdı." dedi.

Saad, "Anma töreninin dikkat çekici bir yönü, Türkiye ve yurt dışından yaklaşık 200 gazetecinin katıldığı, benim de katılma ayrıcalığına sahip olduğum, kusursuz şekilde organize edilmiş bir ziyaret olması. Ziyaret boyunca gösterilen profesyonellik ve titiz koordinasyon; yetkililer, uzmanlar ve 15 Temmuz gazileriyle anlamlı fikir alışverişlerinde bulunmamı sağlayarak, (bu konudaki) yüzeysel algımı değiştirdi." şeklinde konuştu.

Anma törenleri kapsamında İstanbul'a yaptığı ziyarette yakınlarını kaybedenlerle ve darbe girişiminde yaralananlarla sohbet etme fırsatını bulduğunu anlatan Saad, "tankların hayallerini yıkmasına izin vermeyen direnişçi bir halkı yansıtan bir atmosferi" tecrübe ettiğini söyledi.

Saad, "Dinlediğim cesaret ve meydan okuma anıları, halkın iradesinin en karanlık saatlerde bile seyri nasıl değiştirdiğinin kalıcı göstergesidir." görüşünü paylaştı.

"15 Temmuz, halkın barışçıl ve kararlı ayaklanmasıyla elde ettiği bir zaferdir"

Le Monde Economique Gazetesi Editörü Thierry Dime, Türkiye'ye yaptığı ziyaretin oldukça "etkili bir deneyim" olduğunu aktararak, "Çok sayıda demokrasinin iç ve dış zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde 15 Temmuz Türkiye örneği, güçle iktidara geçme girişimlerine karşı halk egemenliğinin zafer kazanabileceğini açık şekilde gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dime, bu zaferin "halkın barışçıl ama kararlı ayaklanmasıyla elde edildiğini" kaydetti.