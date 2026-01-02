İsviçre'de gece kulübünde çıkan yangın, tarihteki benzer örnekleri hatırlattı

İsviçre'deki Crans- Montana Kayak Merkezi'nde bir barda yılbaşı kutlamaları sırasında meydana gelen ve 40'tan fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangın, dünya genelinde bar ve gece kulübü gibi mekanlardaki en çok can kaybının yaşandığı yangınları akla getirdi.

Crans-Montana Kayak Merkezi'nde bir barda yılbaşı kutlamaları sırasında yerel saatle 01.30 sularında meydana gelen yangında, İsviçre makamları, 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 115 kişinin ise yaralandığını açıkladı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, hayatını kaybedenlerin sayısını 47 olarak paylaştı.

Valais Kanton Meclisi Üyesi, Güvenlik, Kurumlar ve Spor Departmanı Başkanı Stephane Ganzer, Valais Kanton Meclisinin kararıyla olay sonrası "olağanüstü hal" ilan edildiğini duyurdu.

AA muhabiri, 1940 yılı sonrası dünya genelinde bar, gece kulübü gibi mekanlarda meydana gelen ve çok sayıda can kaybına yol açan yangınları derledi.

Buna göre, ABD'de Nisan 1940'ta, Mississippi eyaletindeki Natchez bölgesinde "Rhythm Night Club" mekanının tavanını kaplayan dekoratif yosunun tutuşmasıyla çıkan yangında 209 kişi öldü.

Kasım 1942'de Massachusetts eyaletinin Boston kentindeki "Cocoanut Grove" kulübünde çıkan yangın 492 kişinin ölümüne yol açtı. Bu yangın, "ABD tarihindeki en ölümcül gece kulübü yangını" olarak kayıtlara geçti.

Mayıs 1977'de ABD'nin Kentucky eyaletinin Southgate bölgesindeki "Beverly Hills Supper Club" mekanında çıkan yangın, 165 kişinin ölümüne ve 200'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.

Aralık 1983'te İspanya'nın Madrid şehrindeki "Alcala" dans salonunda çıkan yangında, 78 kişi öldü ve 20'den fazla kişi yaralandı.

Mart 1990'da ABD'nin New York şehrinin Bronx bölgesindeki "Happy Land" gece kulübüne düzenlenen kundaklama saldırısında 87 kişi öldü. Olay, kız arkadaşına kızgın adamın, kulübün tek çıkışına benzin döküp ateşe vermesi ve ardından metal ön kapıyı sıkıştırarak insanları içeride mahsur bırakmasıyla başlamıştı.

Güney Asya ülkesi Filipinler'in Quezon City şehrinde Mart 1996'da "Ozone Disko Pub" mekanında çıkan yangında 162 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin büyük bir kısmı, akademik yıl sonunu kutlamak için parti yapan öğrencilerdi.

İskandinavya ükesi İsveç'in Göteborg şehrinde Ekim 1998'de aşırı kalabalık bir gece kulübüne düzenlenen kundaklama saldırısında 63 kişi öldü ve yaklaşık 200 kişi yaralandı.

Aralık 2000'de Çin'in orta kesimlerindeki Luoyang şehrinde bir gece kulübünde kaynak kazasına bağlı olduğu tahmin edilen yangında 309 kişi hayatını kaybetti.

Ocak 2001'de Hollanda'nın Volendam bölgesinde, yeni yıl kutlamalarının düzenlendiği bir kafede çıkan yangında 14 kişi öldü ve 200'den fazla kişi yaralandı.

Şubat 2003'te ABD'nin Rhode Island eyaletinin West Warwick bölgesindeki "Station" gece kulübünde çıkan yangında, 100 kişi can verdi ve 200'den fazla kişi yaralandı. Orkestranın kullandığı havai fişeklerin, kulüp içindeki yanıcı köpüğü tutuşturduğu saptandı.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'in Buenos Aires şehrinde Aralık 2004'te "Cromagnon Republic" gece kulübünde, bir havai fişeğin tavan köpüğünü tutuşturması sonucu çıkan yangında 194 kişi öldü.

Eylül 2008'de Çin'in Shenzhen şehrinde aşırı kalabalık "King of Dancers" gece kulübünde, havai fişek gösterisi sırasında tavanın tutuşması sonucu çıkan izdihamda 44 kişi hayatını kaybetti.

Ocak 2009'da Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın başkenti Bangkok'taki "Santika" gece kulübünde yılbaşı geri sayımından sonra yapılan kapalı alan havai fişek gösterisinin yol açtığı yangında 67 kişi yaşamını yitirdi.

Aralık 2009'da Rusya'nın Perm şehrindeki "Lame Horse" gece kulübünde çıkan yangında yaklaşık 152 kişi öldü. Yangın, kapalı alanda yapılan havai fişek gösterisinin dallarla süslenmiş plastik tavanı tutuşturmasıyla başladı.

Ocak 2013'te Brezilya'nın güneyinde Santa Maria kentindeki "Kiss" gece kulübünde çıkan yangında 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Tavandaki ses yalıtım köpüğünün alev alarak zehirli gazlar yaydığı saptandı.

Ekim 2015'te Romanya'nın başkenti Bükreş'teki "Colectiv" gece kulübünde bir rock grubunun havai fişek gösterisi sırasında çıkan yangında 64 kişi öldü ve yaklaşık 190 kişi yaralandı.

Aralık 2016'da ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Oakland şehrinde "Hayalet Gemi" olarak adlandırılan ve sanatçılar için etkinlik alanına dönüştürülen bir yerleşkede çıkan yangında 36 kişi can verdi.

Ocak 2022'de Kamerun'un başkenti Yaounde'deki "Liv's Nightclub Yaouba" mekanında çıkan yangın, 17 kişinin ölümüne yol açan patlamalara neden oldu. Havai fişeklerin çatıyı tutuşturduğu ve yangının daha sonra yemek pişirme gazının depolandığı alanlara yayıldığı iddia edildi.

Ocak 2022'de Endonezya'nın Batı Papua eyaletindeki Sorong bölgesindeki bir gece kulübünde, mekandaki iki muhalif grubun yerleşke içinde birbirine saldırması sonrası çıkan yangın 19 kişinin ölümüyle sonuçlandı.

Ekim 2023'te İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia şehrinde bir gece kulübünde başlayan ve yakındaki diğer iki gece kulübüne yayılan yangında toplamda 13 kişi hayatını kaybetti.

Nisan 2024'te İstanbul'daki "Masquerade" gece kulübünde çıkan yangın 29 kişinin ölümüne yol açtı.

Mart 2025'te Kuzey Makedonya'nın Kocani kentindeki kalabalık "Pulse" gece kulübünde çıkan yangın ve ardından yaşanan izdihamda, çoğu genç olmak üzere 63 kişi hayatını kaybetti ve 200'den fazla kişi yaralandı. Yangın, kulübün çatısını saran bir havai fişek alevi nedeniyle çıktı.