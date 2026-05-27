Haberler

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Konferans Ligi final maçında Crystal Palace, Rayo Vallecano'yu 1-0 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

Uefa Konferans Ligi finalinde İngiliz ekibi Crystal Palace ile İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Crystal Palace, 1-0 kazandı. 

CRYSTAL PALACE TEK GOLLE KAZANDI

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi ve gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya hızlı başlayan İngiliz ekibi aradığı golü 50. dakikada Jean-Philippe Mateta ile buldu. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı.

KONFERANS LİGİ'NDE ŞAMPİYON CRYSTAL PALACE

Bu sonuçla birlikte Crystal Palace, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Avrupa kupaları finallerinde mutlu sona ulaşarak UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu. Rayo Vallecano ise tarihinde çıktığı ilk Avrupa kupası finalinde sahadan üzgün ayrıldı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı

Komşuda skandal görüntüler: Sıcak çatışmaya hazırlanılıyor
CHP'de makam aracı krizi! Özel'den 'Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş'tan alındı' iddiası

Özel'in Aziz İhsan Aktaş iddiası, Kılıçdaroğlu'nun başını ağrıtacak
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Çöp kupası..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi

Öğrencinin elindekini görünce diplomayı vermediler
17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi

17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla aşk tazeledi
Trabzonspor'a iki oyuncudan 55 milyon euro bonservis

Parayı koyacak yer bulamayacaklar! Süper Lig devine tam 55 milyon euro
Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

Acun'un ilk transferi Galatasaray'dan
Yüksekova'da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı

İşte bir şehrimizden 100 yıllık muhteşem geleneğin görüntüleri
Özgür Özel'in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Özgür Özel'in üzerinde kara bulutlar! Bayramda acı haber geldi