Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarının geçtiğimiz günlerde uçuş gerçekleştirdiği Türkiye'ye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Meis Adası'nda bu kez Yunan savaş uçakları alçak uçuş yaptı. Yunan medyasından Pentapostagma'nın geçtiği bir haberde söz konusu gelişmeye ilişkin, "Yunan Hava Kuvvetleri sıcak çatışmaya hazırlanıyor." ifadelerine yer verdi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarının geçtiğimiz Meis Adası çevresinde gerçekleştirdiği uçuşların ardından, bu kez Yunan savaş uçakları bölgede alçak uçuş yaptı.

"SICAK ÇATIŞMAYA HAZIRLANIYORLAR

Karşılıklı askeri hareketlilik iki ülke arasındaki gerilimi yeniden tırmandırırken, adanın statüsü ve hava sahası üzerindeki egemenlik tartışmaları bir kez daha gündeme geldi.

Yaşanan bu gelişme Yunan medyasında geniş yankı buldu. Ülkenin önde gelen yayın organlarından Pentapostagma, askeri hareketliliği "Yunan Hava Kuvvetleri sıcak çatışmaya hazırlanıyor" manşetiyle okuyucularına duyurdu. Haberde, Meis Adası civarında artan hava hareketliliği ve radar kilitlenmeleri nedeniyle Yunan Hava Kuvvetleri'ne "sıcak çatışma" ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları talimatı verildiği öne sürüldü. Pentapostagma, Türkiye'nin hızla geliştirdiği yerli İHA/SİHA teknolojileri karşısında Yunan ordusunun alarm durumunda olduğunu aktardı.

TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDAKİ KRİZ

Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizin temelinde, Atina yönetiminin uluslararası hukuku çiğneyerek Ege Denizi'ni bir "Yunan gölüne" çevirme arzusu yatıyor. Özellikle Türkiye kıyılarına yalnızca 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan Meis Adası üzerinden yürütülen provokasyonlar, Yunanistan’ın hukuk dışı deniz yetki alanı iddialarının bir sonucudur.

Atina, Anadolu’nun yanı başındaki küçücük adaların bile devasa bir kıta sahanlığına sahip olduğunu iddia ederek Türkiye’nin meşru Akdeniz haklarını gasbetmeye çalışmakta; Ankara ise uluslararası hukukun temel ilkelerine dayanarak ana karaların haklarını ve kendi mavi vatan sınırlarını koruyor.

Turan Yiğittekin
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

