İSVEÇ KONSOLOSLUĞU ÇALIŞANLARI KİTAP YAKAN APTALIN FİKİRLERİNİ PAYLAŞMIYORUZ

TÜRKİYE'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto amacıyla İsveç Konsolosluğu önünde toplanan gruplara konsolosluk çalışanları yazılı cevap verdi. Konsolosluk binasının camına asılan kağıtta "Kitap yakan aptalın fikirlerini paylaşmıyoruz" cümlelerine yer verildi.

İsveç'te, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, dün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki olarak Beyoğlu Tünel'deki İsveç Konsolosluğu önünde eylemler yapıldı.Polis, konsolosluk çevresindeki güvenlik önlemleri aldı.

"BU APTALIN FİKİRLERİNİ PAYLAŞMIYORUZ"

Eylem sırasında konsolosluk görevlilerince cama "Kitabı yakan bu aptalın görüşünü paylaşmıyoruz" yazan İngilizce "We do not share that bookburning idiot's view" kağıdı yapıştırıldı.