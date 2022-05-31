İsveç Başbakanı Andersson: "Türkiye ile çeşitli düzeylerde görüşmelere devam edeceğiz" - Haberler

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İsveç Başbakanı Andersson: "Türkiye ile çeşitli düzeylerde görüşmelere devam edeceğiz"

AA - Atila Altuntaş - Güncel
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İsveç Başbakanı Andersson: 'Türkiye ile çeşitli düzeylerde görüşmelere devam edeceğiz'

İsveç Başbakanı Mangdalena Andersson, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye ile müzakerelere devam edeceklerini söyledi.

İsveç Başbakanı Mangdalena Andersson, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye ile müzakerelere devam edeceklerini söyledi.

İsveç'in resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulunan Andersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Finlandiya ve İsveç heyetlerinin Ankara'daki temaslarıyla ilgili "Görüşmeler maalesef beklenen düzeyde olmadı. Bunlar dürüst değiller, samimi değiller." sözlerini değerlendirdi.

Andersson, "Türkiye ile çeşitli düzeylerde görüşmelere devam edeceğiz. Bunun devam eden diyalog olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya gidip-gitmeyeceğine yönelik soruya ise Andersson, "Süreçte ne doğruysa onu yapacağız." cevabını verdi.

AA / Atila Altuntaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Ankara İsveç Güncel Haberler

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